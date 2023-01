Ahogy arról portálunk is beszámolt, a DVSC Schaeffler együttese ha nem is éppen parádés játékkal, de összességében magabiztosan hozta a Békéscsaba elleni keleti rangadót csütörtök este. A 30–22-re megnyert összecsapáson sokáig a vendég viharsarkiak vezettek, először a 18. percben volt az előny a kissé tartalékos – Hornyák Dórát, Jovana Jovovicsot sérülés, Mariana Costát betegség miatt nélkülöző – piros-fehéreknél, igaz, utána már nem is adták ki azt a kezükből a Kiss Csenge személyében újoncot is avató hajdúságiak. Bár végig szorosan alakult az első játékrész, a szünet előtt közvetlenül két komolyat hibáztak a lila-fehérek, amelyet könyörtelenül kihasználtak Kácsor Grétáék, a válogatott balátlövő az utolsó másodpercben alakította 14–10-re a félidei eredményt. Fordulás után gyorsan eldőltek a lényegi dolgok, volt közte tíz is, végül nyolc góllal nyertek a cívisvárosiak.

Hámori Konszuéla a kispadról beállva adott lendületet a Vasutasnak. Az átlövő a lefújás után elmondta, számítottak rá, hogy nem lesz könnyű dolguk a Békéscsaba ellen. – Meccsből meccsbe megyünk, és sajnos nem mindig tud az ember ugyanolyan koncentrációval pályára lépni.

Örülök, hogy többen vagyunk minden posztra, ez most is jól jött, hiszen tudtunk egymásnak segíteni.

Ennek, és a jó védekezésünknek volt köszönhető, hogy fordítottunk, és végül a meccset is megnyertük – értékelt a kézis.

Szilágyi Zoltán vezetőedző a HAON-nak nem tagadta, a heti két meccs miatt ”sakkoznia” kellett a játékosaival. – Benne volt a fejemben, hogy vasárnap újabb meccsünk lesz a Kisvárda ellen, így igyekeztem minél jobban elosztania terhelést, hiszen már így is van több fontos hiányzónk. Hornyák Dórát sajnos még sokáig nélkülözzük, Mariana Costa csütörtökre virradóra belázasodott, így nem kockáztattuk a játékát, míg Jovovics Jovana könyöksérüléssel küzd, kérdéses rá mikor számíthatok legközelebb.

De a Békéscsaba ellen sem a fizikummal volt a gond, hanem bizonyos szituációkban a koncentrációval.

Elfáradunk fejben, cipeljük magunkkal az előző mérkőzés rossz tapasztalatát, talán ennek köszönhető, hogy újra és újra előjönnek ugyanazok a hibák – bosszankodott a szakember, aki nem tagadta, nagyon megnehezítette a dolgukat a Békéscsaba. – Bár egyes időszakokban volt egy kis problémánk vele, de a védekezéssel elégedett voltam. Ám a játék többi elemével egyáltalán nem: a lerohanásainkat és a támadójátékunkat tekintve többet várnék magunktól, a helyzetkihasználásunk pedig kritikán egyenesen aluli volt. Meg kell szokni, hogy sorozatterhelésben vagyunk, és ez bizonyos szintet mindenkinek, minden körülmény között hoznia kell. Remélem ezen tudunk javítani az elkövetkező meccseken – fogalmazott.

A pillanatnyilag harmadik Vasutas a sűrű menetrendnek köszönhetően ezen a héten is két meccset vív, vasárnap a 10. helyen (5 győzelemmel, 7 vereséggel) álló Kisvárda érkezik a Hódosba. A két együttes a sportstatisztika.com oldal gyűjtése alapján eddig összesen 23 bajnoki mérkőzésen találkozott, 17 debreceni győzelem mellett háromszor lett döntetlen az eredmény, s háromszor szereztek két pontot a szabolcsiak. Debrecenben még veretlen a Loki a várdaiak ellen, 9 DVSC-győzelem és két döntetlen a mérleg.

Szilágyi Zoltán biztos benne, a hétvégén egy határozottan, keményen védekező riválissal fogják magukat szembe találni. – Biztos, hogy a csütörtökinél jobb támadójátékra és helyzetkihasználásra lesz szükség a sikerhez.

A Kisvárda keretében több nagyszerű képességű kézilabdázót is található.

Kombinatív támadásokat vezetnek, emiatt fontos lesz, hogy ismét hatékonyan működjön a védekezésünk. Remélem tudunk majd építeni a lerohanásainkra, és pontosabbak leszünk a befejezéseknél, mert csak így tudjuk itthon tartani a kettő pontot – mondta el Szilágyi Zoltán.

A DVSC Schaeffler–Kisvárda mérkőzés vasárnap 18 órától kezdődik a Hódosban, a találkozón a Kiu Gábor-Kiu Tamás bírópáros fújja majd a sípot.

MSZ