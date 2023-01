Az első félidő után talán még a legelvakultabb Loki-drukkerek közül sem sokan fogadtak volna rá, hogy pontot szerez a DVSC Schaeffler az FTC otthonában szerda este. Ám a piros-fehérek nagyszerű hajrával 30–30-as döntetlent harcoltak ki az addig százszázalékos fővárosiakkal szemben, Vámos Petra 10 másodperccel a lefújás előtt röpítette mennybe a lokistákat, és taszította letargiába a zöld-fehérek híveit.

A debreceniek fiatal irányítója a lefújás után elmondta, teljesen kaotikus volt az az utolsó pár másodperc, de lényeg, hogy sikerült az egyenlítés. Úgy vélte, a pontszerzés azt mutatja, végre kezd beérni az idény során eddig elvégzett a rengeteg munka. – Már passzívon voltunk, még egy átadásra volt lehetőségünk. Füzi-Tóvizi Petra nekem passzolta a labdát, én meg úgy voltam vele, akkor lőni kell! – elevenítette fel. – Egy kőkemény csatán vagyunk túl, és örülök, hogy most végre kijött az elmúlt meccsekbe befektetett energia. Az első félidőben beragadtunk, rengeteg olyan gólt kaptunk amit előtte készültünk, megbeszéltünk.

Az volt a kulcs, hogy stabilizálni tudtuk a védekezésünket, és ezután sikerült lerohanásos gólokat is szereznünk.

Fordulás után minden szempontból feljavultunk, és el is hittük azt, hogy tudunk pontot rabolni a Népligetből. Hullámzó volt az őszünk, nagyon jól kezdünk, szép győzelmeket arattunk. Aztán egy kisebb hullámvölgybe kerültünk, olyan pontokat veszítettünk el, amiket meg kellett volna szereznünk. De ezekből is tanultunk, leszűrtük a tanulságokat, és úgy néz ki beért a rengeteg munka – mosolygott a válogatott irányító.

Kishitűen kezdtek

Szilágyi Zoltán az elemzését azzal kezdte, többek között az utóbbi hetek jó formájának is köszönhetően tudtak visszajönni a meccsbe a hajrára. Hozzátette, már a Győr ellen is megvolt a lehetőségük a szép eredményre, de vitatható körülmények között akkor nem sikerült pontokat szerezniük. – A szerdai meccsen jórészt a Ferencváros dominált – mutatott rá a debreceniek szakvezetője. – Kishitűen kezdtük az összecsapást, nem azzal a lendülettel, ahogy a dánok ellen az elmúlt hétvégén.

Viszont megéreztük, hogy van keresnivalónk, ami adott egy plusz motivációt a lányoknak, és igazi csapatként tudtunk meccsben maradni.

Nyilván ehhez szerencse is kell, két hete pechünk volt, most nekünk kedvezett Fortuna. Mindkét kapusunk hozzátett a mérkőzéshez, fordulás után pedig nagyon feljavult a szélsőjátékunk. Vámos Petra ismét kulcsember volt, de kiemelném Csernyánszki Liliána bátor játékát. De a védekezésünk is masszív volt, amit megbeszéltünk: a zárt, hatos falra váltások kifejezetten jól működtek. A vége felé pedig több lerohanás gólt szereztünk, ez is döntő volt – nyilatkozta Szilágyi Zoltán.

A Lokira legközelebb EHF Európa-liga mérkőzés vár, Petrus Mirtillék a horvát Podravka Koprivnica otthonában lépnek pályára vasárnap 16 órától.

Januári bajnokik új időpontban

A debreceni klub a Facebook-oldalán jelentette be, hogy sűrű programja miatt két hazai bajnoki mérkőzés időpontja is megváltozott.

Mivel január utolsó hétvégéjén nincs EHF Európa-liga forduló, így ebben az időszakban két NB I.-es összecsapást is vívnak Bordás Rékáék.

Először január 26-án, csütörtökön 18 órakor a Békéscsabát fogadja a Loki, majd január 29-én, vasárnap 18 órakor a Kisvárda lesz a vendég a Hódosban.

MSZ