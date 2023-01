A román első osztályú Universitatea Cluj ellen lépett pályára a DVSC kedden felkészülési mérkőzésen a törökországi edzőtáborban. A meccset a kolozsváriak nyerték, akik már félidőre jelentős, 3 gólos előnyre tettek szert, melyet fordulás után megtoldottak még eggyel, kialakítva 4–0-s végeredményt.

A lefújás után a HAON Baranyai Nimródot, a Loki 19 esztendős jobbhátvédjét kérdezte az összecsapásról, és az eddig kint töltött napokról.

– Folyamatosan gyakoroljuk azt a játékstílust, amelyet Szrdjan Blagojevics és a szakmai stáb látni szeretne tőlünk – hangsúlyozta a 19 esztendős labdarúgó. –Ezeken a tesztmérkőzéseken nem az eredmény az elsődleges, hanem hogy ha úgy van, kijöjjenek azok a hibák, amiket ki kell küszöbölnünk a bajnoki rajtra. Nagyszerű körülmények között tudunk készülni, a pályák, a létesítmények kifogástalanok. Szinte minden nap két edzést vezényelnek nekünk, egyaránt van erősítés – láberőre, felsőtestre – és labdás tréning is. Ennek következtében nem vagyunk a legfrissebbek, de nem is most kell annak lennünk, hanem majd a Zalaegerszeg elleni nyitányon. Hétfőig az időjárás is kegyeibe fogadott minket, de a meccs első félidejében esett az eső, amihez talán jobban alkalmazkodott az ellenfelünk – nyilatkozta a játékos.

A hétvégén újabb meccsek következnek: szombaton a német Hannover, vasárnap pedig az üzbég Neftchi Fegana ellen lép pályára a Loki.

MSZ