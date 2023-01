Pazarul indult a DVSC első idei mérkőzése, miután Szécsi Márk már a harmadik percben betalált a Zalaegerszeg ellen szombaton délután. A csípős hideg ellenére viszonylag sokan, majdnem háromezren látogattak ki a Nagyerdei Stadionba, a szurkolók ki voltak már éhezve egy NB I.-es bajnokira, és kíváncsiak voltak, mire megy a Loki a ZTE ellen az OTP Bank Liga 17. fordulójában a téli felkészülési időszak után.

Sokan voltak kíváncsiak a bajnoki rajtra Debrecenben

Forrás: Molnár Péter

Még az összecsapás előtt megtartották a B-szektorban a névadó ünnepséget is: a A3-szektor immár Garamvölgyi Lajos, a B6 Komáromi Gábor, míg a C3 Dombi Tibor nevét viseli.

Megadta az alaphangot Szécsi, aki kihasználva egy védelmi hibát, Dzsudzsák Balázs remek passzát átvéve kilőtte a jobb alsót hét méterről a harmadik percben.

A folytatásban is nyomott a Loki, több ígéretes helyzetet is kialakított a hazai csapat. A 15. minutumban például Christian Marique kapáslövését előbb Demjén Patrik vetődve védte, majd a kipattantóra lecsapó Dzsudzsák lőtte lábon a kapust. A továbbiakban a vendégek játéka is felélénkült, adódtak lehetőségek Ricardo Moniz tanítványai előtt, de gólig nem jutottak el. A 33. percben meg is fogyatkoztak a vendégek, Sós Bence tört kapura, már az ötösnél járt, mikor meglökte Mocsi Attila. A zalaegerszegi játékos pirosat kapott, a Debrecen pedig büntetőhöz jutott. Dzsudzsák a bal alsót nézte ki magának, és nem is hibázott, 2–0.