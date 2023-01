Mint ismert, a DVSC még tavaly ősszel arra kérte drukkereit, hogy voksoljanak arra, mely Loki-legendákról nevezzenek el szektort a Nagyerdei Stadion A-, B- és C-lelátóján. A szavazatok alapján a Loki-hívők többsége az A3-szektor esetében a súlyos betegségben elhunyt edzőt, Garamvölgyi Lajost, a B6-ban a tragikus balesetben elvesztett vezérszurkolót, Komáromi Gábort, míg a C3 kapcsán a korábbi legendás játékost, Dombi Tibort választotta névadónak.

A képen balról Makray Balázs, Ike Thierry Zaengel és Garamvölgyi Péter

Forrás: Molnár Péter

Természetesen részt vett az ünnepségen Garamvölgyi Lajos fia, Garamvölgyi Péter is, aki a Haonnak elmondta, felemelő érzés számára, hogy a szurkolók az édesapjáról nevezték el az egyik szektort. – Nagy megtiszteltetés ez, örülök, hogy életben tartják az emlékét, és a fiatalabb generáció is tudja, ki volt ő. Amikor van rá mód, mindig szívesen járok ki a Loki meccseire, ez eddig is így volt, de így még kedvesebb lett számomra a stadion. Külön érdekesség, hogy épp ma, a nagyobbik fiam, Lajos hetedik születésnapján tartották az ünnepséget, és pont az édesapám másik egykori klubja, a ZTE ellen meccsel a DVSC.

Dombi Tibor nem tudott részt venni az ünnepségen, a Loki szakmai stábjának tagjaként neki most más feladatai voltak, de korábban, szűk körben a róla elnevezett szektort is felavatták.

KSZD