Ahogy arról korábban írtunk, a DEAC női röplabdázóira szombat délután a Szolnok elleni bajnoki várt a DESOK-ban. Kuszkó Zsolt tanítványai arra készültek, hogy megelőzik a Tisza-partiakat a tabellán, ehhez 3:0-s vagy 3:1-es győzelem kellett volna. Nem indult jól a vendégeknek a meccs, hiszen egyik játékosuk súlyosan megsérült a bemelegítés során.

Az összecsapás első két pontját az ellenfél szerezte, a debreceniek részéről először Péteri Vanda villant – írja beszámolójában a debreceni klub hivatalos oldala. A folytatásban többször is kiváló nyitással jelentkeztek a vendégek, ennek köszönhetően kissé megléptek (7:10). Sok pontatlanság csúszott a DEAC játékába, így egyre nagyobb lett a mieink hátránya, 10:16 állt az eredményjelzőn, amikor Kuszkó Zsolt időt kért. A rövid eligazítás sem hozta meg a gyümölcsét, a szolnokiak zsinórban két ásszal rukkoltak elő (14:21). A végjátékban felzárkózott ugyan a Debrecen, de a fordítás nem jött össze (21:25).

A második játszma elején Árvai Vanessza vette hátára a csapatot, aztán Péteri Vanda kiváló szervával hívta fel magára a figyelmet (6:5). A nézők nem unatkoztak, mivel több alkalommal hosszú labdameneteket láthattak. Ezúttal a riválisnál akadozott a gépezet, ennek köszönhetően tekintélyes fórra tett szert a DEAC (20:13). A hátralévő időben sem változott a játék képe, a periódust Péteri Vanda zárta le.

A harmadik játékrészt kiválóan indította a cívisvárosi gárda, Szabó Csengét és Tóth Vanesszát lehetett dicsérni (9:4). Viszonylag sokáig vezettek a hazaiak, de a Szolnok új erőre kapott, ez pedig az eredményen is látszott (19:19). A kiegyenlített végjátékban a szerencsével is hadilábon állt az egyetemi alakulat, akadt peches ütésük, valamint a blokkról kipattanó labda is, ezeket pedig nem bírták el (24:26).

A negyedik szakasz derekáig kiegyenlített küzdelem folyt a játéktéren, majd jött egy hullámvölgy, amiből a DEAC nem tudott kimászni. Némi boldogságot az jelenthetett, hogy Gáspár Kriszti – aki keresztszalag-szakadás miatt hosszú ideig nem állt rendelkezésre – játéklehetőséget kapott. A visszatérését ponttal koronázta meg, ettől függetlenül a Szolnok elvitte a három egységet.

– Bíztunk a győzelemben, de nem jött össze, emiatt csalódott vagyok. Voltak jó labdameneteink, de akadtak olyan dolgok, amiket edzésen rengeteget gyakoroltunk, ám ezeket most nem oldottuk meg. Nem tudtam úgy cserélni, ahogy előzetesen szerettem volna. A harmadik játszma döntően befolyásolta a meccset. A negyedik szettben fejben teljesen elfáradtunk. Ezúton is szeretnénk jobbulást kívánni a szolnokiak megsérülő játékosának, reméljük, hogy nem nagy a baj – nyilatkozta Kuszkó Zsolt.