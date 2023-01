Az utóbbi időben sorra szállítja parádés mérkőzéseket a DVSC Schaeffler együttese, ezúttal az ősi rivális otthonában szereztek pontot a piros-fehérek!

Szilágyi Zoltán vezetőedző a mérkőzés előtt az M4 Sport kamerái előtt elmondta, emberes feladat előtt állt az utóbbi időben lendületbe jött csapata. – Remélem, egy jó meccset játszunk a Bajnokok Ligája-szereplő ellenfelünk ellen. Úgy vettem észre, amikor nem vagyunk győzelmi kényszerben, az könnyebbség számunkra. Most nem lesz teher rajtunk, így ha szoros állásnál tudunk bemenni a végjátékba, akár még egy meglepetés is benne lehet. Az FTC támadójátéka Bölk-re épül, de minden poszton klasszis kéziseik vannak, remélem fel tudjuk venni a versenyt, és a saját tempónkban tudunk játszani, mert akkor egy jó mérkőzést játszhatunk.

Támadásban a Catherine Gabriel – Petrus Mirtill, Kácsor Gréta, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Planéta Szimonetta, Mariana Costa sorral kezdett a Vasutas. Füzi-Tóvizi szerezte az első gólt, a beálló szépen mozgott le az emberéről, Vámos Petra pedig megtalálta a labdával. Bölk rögtön válaszolt, Catherie Gabriel csak szemmel tudta követni a labdát. Nem úgy, mint alig egy perccel később, amikor megpróbálták – szó szerint – átejteni, de a francia válogatott hálóőr lefülelte a próbálkozást. A 4. percben átvették a vezetést (3–2) a zöld-fehérek, majd gyorsan kettőre növelték az előnyt. Mindkét gárda igyekezett nagy iramot diktálni, de emiatt becsúsztak hibák, főleg támadásban. Sajnos a vendégek hibáztak többet, így Szilágyi Zoltán a 10. percben (6–3-nál) időt is kért, mert sem a támadással, sem a visszarendeződéssel nem volt kibékülve. Kácsor próbálkozott becsülettel, de a lövéseit vagy a kapus védte vagy blokkolták. Ezt észlelte a debreceni kispad is, a balátlövőt Szabó Nina váltotta, így Vámos Petra ment ki ballövőbe. Fokozatosan nyílt az olló, a 13. percben már 8–3 volt a fővárosiaknak. Hiába került emberelőnybe a DVSC, ebből is a budapestiek jöttek ki jobban. Bénultnak tűnt a Vasutas, hiába érkezett Planéta helyére Hámori Konszuéla, igazából ő sem tudta üzemi hőmérsékletre fűteni a Lokomotív kazánját. Catherine Gabriel tartotta meccsben védéseivel a hajdúságiakat, ám sajnos támadásban senki nőtt fel mellé. A 20. perc környéke a kapusokról szólt, mindkét hálóőr percekre megbabonázta az ellenfél játékosait. Négy-öt gólon billegett a különbség, bosszantó volt, hogy az emberelőnyeikkel sem igazán tudtak mit kezdeni Bordás Rékáék. Csernyánszki Lilána is lehetőséget kapott, a Loki pedig úgy ahogy lábra – még a hátrány két gólra csökkentésére is volt sansz –, de aztán a szünetre visszaállt a négy gólos differencia. (16–12)

Fordulás után Planéta jegyezte az első találatot. A német válogatott Ann-Catherine Giegerich egy hetesre beállt, és meg is fogta a holland klasszis Malestein lövését. Két gólra, majd egyre (16–15) is feljött a Vasutas. Kinyílt a gólzsák, Elek Gábor, az FTC edzője a 40. percben időt kért, hogy lenyugtassa a kedélyeket. Giegerich a második hetest is megfogta, Vámos Petra pedig egy óriási bombával kiegyenlített (20–20) – ekkor már lobogott az első félidőben picit hiányolt tűz abban a kazánban! Töpfner Alexandra 5/5-nél tartott büntetőből, ez a remek statisztika is kellett a felzárkózáshoz. Aztán kimaradt két cívisvárosi ziccer, máris háromra hízott a különbség, Szilágyi Zoltán gyorsan is időt kért: arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon lassan indul a csapat, nagyobb intenzitást kért tanítványaitól.

Az utolsó tíz percre Giegerich váltotta az addig 10 védést bemutató francia poszttársát, és rögtön meg is fogott egy labdát. Az utolsó 5 percre – beváltva Szilágyi Zoltán reményeit – kétgólos különbségnél léptek be a felek, Petrus szép góljával 28–27-re zárkózott a Loki! Giegerich újfent nagyot védett, Costa pedig kiegyenlített: kettő és fél perccel a vége előtt még semmi nem dőlt el!

Fél perccel a vége előtt az egyenlítésért támadott a Debrecen: Vámos Petra pedig 10 másodperccel a vége előtt óriási bombagólt ragasztott a kapuba, 30–30!

Ez maradt a vége, a lányok joggal jártak örömtáncot a lefújás után!

MSZ