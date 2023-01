Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Kecskemét elleni vereséget követően a DEAC szakvezetése menesztette David Dedeket, kinek helyét az NB. I. B piros csoportjában remeklő U23-as alakulat sikertrénere, Andjelko Mandics foglalta el a kispadon – írja a DEAC honlapja. Amellett, hogy a szerb szakember az utóbbi években kiemelkedő eredményeket ért el az utánpótlás-nevelésben, folyamatosan részt vett a felnőtt gárda életében is, hiszen 2020 januárjától a 2021-2022-es szezon végéig másodedzőként tevékenykedett a hajdúságiak élvonalbeli csapata mellett. Mandicsnak egyébként sem a mostani az első vezetőedzői megbízatása a magyar bajnokságban, ugyanis korábban a Falco, illetve a Szeged együttesét is irányította, valamint ideiglenesen, „beugróként” a DEAC karmesteri pálcáját is birtokba vehette már egy-egy összecsapás erejéig.

A cívisvárosiak újdonsült mestere korántsem csöppent egyszerű helyzetbe: az idény elején kitűzött cél, azaz a rájátszás egyre távolodni látszik a pillanatnyilag a tizedik pozícióban tanyázó fehér-feketéktől, s bár még bőven van hátra az alapszakaszból, a felzárkózást azonnali hatállyal el kell kezdeni. Az elmúlt kiírások tanulsága alapján a top nyolcas helyezések eléréséhez minimum ötven százalékos mérleg szükségeltetik, ami azt jelenti, hogy Tóth Ádámék számára az előttük álló tíz fordulóban háromnál több botlás nagy valószínűséggel már nem fér bele. Bizonyos tehát, hogy a playoff-remények életben tartásához bravúrok fognak kelleni; ilyennek számítana például a Szolnoki Olajbányász szombati legyőzése.

Az eddigiek és a statisztikák fényében az esélyek nem a debreceniek mellett szólnak, a bajnoki címre is joggal pályázó Tisza-partiak bombaformában, zsinórban nyolc sikerrel a hátuk mögött, a kilencedik reményében érkeznek az Oláh Gábor utcára. A történelmi előzmények tekintetében is jobban állnak a piros-fehér-feketék, a felek legutóbbi öt randevúját kivétel nélkül az Olaj nyerte, és vezetőedzőként egyelőre Andjelko Mandicsnak sincsen győzelme sem a szolnokiakkal, sem Gasper Potocnikkal szemben az A-csoportban. Az körülmények tehát nem a DEAC mellett szólnak, de a klubnál bíznak abban, hogy a váltás felrázza a csapatot.

A 18 óra 30 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport + élőben közvetíti.