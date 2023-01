Tavaly év végén óriási küzdelemre kényszerítette a Győrt, amely talán nem is nyert volna egy góllal a Hódosban, ha másfél perccel a vége előtt (30–30-nál) Oftedal belemenésénél nem fúj be egy ajándék hetest a Hargitai-Markó bírópáros a kisalföldieknek. Múlt szombaton az Európa-ligában a dán Nyköbing ellen egy sokáig emlékezetes hangulatú nagy csatában, már sikerélménnyel is párosult a jó játék, most szerdán pedig szinte a sírból hozta vissza az egyik bajnoki pontot a második félidőre Főnix madárként feltámadó Loki. (Apropó, kíváncsi volnék, miután a piros-fehérek a fővárosiaktól tegnap elvett egy ponttal újra helyzetbe hozták kedvenceiket a bajnoki címért folyó harcban, vajon mit szóltak azok az ETO-drukkerek, akik az óév utolsó napján még habzó szájjal magyarázták, hogy a Debrecen csak ellenük ”iszik vért” a mérkőzések előtt…)

De térjünk is vissza a mieinkre: ez a forma szép reményekre adhat okot, de most kell két lábbal földön maradni! Egyrészt nagyon kemény sorozatterhelésben van a DVSC, másrészt pedig azét, mert bizony a novemberi kézilabda Eb után egy ideig erősen akadozott a Vasutas játéka, abban az időszakban az MTK-t és a Vácot mindössze egy góllal tudták felülmúlni Vámos Petráék, míg a Siófok ellen sikerült kilenc gólos előnyről elveszíteni azt a bajnokit.

De hol van már a tavalyi hó – jelenleg száguld a Lokomotív, és reméljük, idény végén nem vakvágányra, hanem a nemzetközi kupában legalább a legjobb nyolcba, míg a bajnokságban a dobogóra robog be.

Molnár Szilárd