A DVSC labdarúgócsapata hétfőn jelentette be, hogy leigazolta a Antonio Mance-t, az NK Osijek horvát támadóját. A játékos rögtön edzésbe állt és adott egy rövid nyilatkozatot is a klubnak.

– A Loki egy nagyon jó lehetőség számomra, hogy fejlődni tudjak. Tudom, hogy a Debrecen egy nagy klub, jó a város és remek szurkolók vannak itt. Boldog vagyok, hogy itt lehetek

– mondta. Hozzátette, az elmúlt hónapokban nem játszott sokat Eszéken, de ettől függetlenül jó formában érzi magát és arra törekszik, hogy ez itt csak javuljon.

– Amikor még a Puskás előtt Horvátországban futballoztam, mindenki ismerte a DVSC-t. Tudom, hogy egy komoly történelemmel rendelkező klub Magyarországon – fogalmazott, majd kitért a magyar élvonalra is. – Korábban játszottam Felcsúton, és már akkor is elégedett voltam az NB I.-gyel. Nagyon jó körülmények, szép stadionok és remek szurkolók vannak. Ez is szerepet játszott a döntésemben – árulta el a horvát csatár.