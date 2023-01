Fordulás után az addig jegelt brazil válogatott, Mariana Costa kapott szerepet a jobb szélen. Gyors gólváltásokkal kezdődött a második félidő, aztán megint előjöttek a bosszantó hibák, így maradt a vendégvezetés. Előfordult, hogy a szerzett labda után a mieink nem vették észre, üres a dánok kapuja, és lövés helyett egy rossz passz miatt elveszítették a labdát. Ám azt sem szabad elhallgatni, hogy az akarattal nem volt hiba, csúsztak-másztak a drukkerek által hajtott piros-fehérek. Zengett-zúgott a Mindent bele!, a szurkolók és a lányok is kitették a szívüket a pályára. A 47. percben kapust cserélt Szilágyi Zoltán, Giegerich állt a gólvonalra.

A 49. minutumban szinte felrobbant a Hódos, Kácsor bombája után újra vezetett a Loki, majd Giegerich fogta a dán balszélső ziccerét.

23–23-nál Szilágyi Zoltán érezte, hogy kulcspillanatok következhetnek, így 7 perccel a vége előtt kikérte második idejét is, hogy elmagyarázza a lányoknak, mi kell a győzelemhez. Nehéz szavakkal leírni azt a hangulatot, ami 26–23-nál a csarnokban uralkodott, bizony az egyszeri újságírót is teljesen elvitte a hév. Az utolsó percekre állásba „parancsolták” a nézőket az ultrák, el is kélt a lehető legnagyobb biztatás, mert Mariana Costa kiállítása miatt nehéz helyzetbe került a Loki. A hazai szakvezetés az utolsó időkérését is elégette, hogy kicsit fújhassanak a lányok. A végére egy gólra feljöttek a vendégek, de szerencsére a DVSC jött ki jól a végjátékból, és 28–27-tel kezdte meg a nemzetközi kupaszereplést.

MSZ