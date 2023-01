Január 2-án reggel kezdte a 2023-as évet a DVSC Schaeffler. Az első mérkőzésre sem kell sokat várni, hiszen január 7-én, szombaton 20 órakor a dán Nyköbing ellen kezdi meg szereplését a csapat az Európa-ligában – emlékeztet a klubhonlap.

A lányok hétfőn reggel konditermi gyakorlással kezdték az új esztendőt, majd délután a Hódosban a labdák is előkerültek. A héten már a Győr elleni mérkőzésen betegség miatt hiányzó Töpfner Alexandra is bekapcsolódott a közös munkába, s közeleg német kapus, Ann-Cathrin Giegerich visszatérése is.

Időközben végleges lett a DVSC Schaeffler csoportkör-programja, a dán Nyköbing elleni idegenbeli mérkőzés február 11-én, szombaton 16 órakor kezdődik Dániában.