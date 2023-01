A harmadik felvonásban a listavezető Gyergyói HK lesz a srácok vetélytársa, ami papíron a legnehezebb feladatnak ígérkezik - írja a DEAC honlapja.

A gyergyói együttes jelenleg 67 ponttal áll a Erste Liga tabellájának élén, a debreceni legénység 49 ponttal az ötödik. Természetesen nem az eddig megszerzett pontok miatt áll a DEAC nagyon emberpróbáló feladat előtt, a fő ok az ellenfél keretének minősége. A helyzet az, hogy vasárnapi ellenfél keretében bőven akadnak jól képzett, tapasztalt légiósok és magyar válogatott jégkorongozók is, akik ellen nagyon nehéz eredményesen játszani. Jó példa lehet azonban számunkra az FTC-Telekom pénteki győzelme a házigazdák ellen. A ferencvárosi gárda azt a hokit játszotta, ami nem kedvezett a gyergyói alakulatnak és némi szerencsével sikerült túlélniük a székely gárda nyomasztó fölényét, rengeteg helyzetét. Ez a lehetőség nyitva lesz a DEAC előtt is, bár arra nyilván nincs biztosíték, hogy a GYHK vasárnap is elpuskázza majd a helyzeteit.

György József vezetőedző helyzetértékelése szerint jól jött az egy napos meccsszünet a debrecenieknek, akik szerencsére valamennyien egészségesek és harcra készen állnak. Négy sor játékossal szándékoznak jégre lépni és bíznak abban, hogy mentálisan ugyanúgy, vagy még inkább motiváltak lesznek, mint a szeredaiakkal szemben voltak. Legalább ennyire fontos a szilárd védekezés, a taktikai fegyelem maradéktalan betartása és a tartózkodás felesleges szabálytalanságoktól.

A találkozót az Erste Liga TV élőben közvetíti. A mérkőzés magyar idő szerint 17.30 órakor kezdődik.