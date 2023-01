Mint ismert, a Loki hétfő óta a törökországi Belekben készül a január utolsó hétvégéjén kezdődő tavaszi szezonra. Az edzőtáborról a DVSC vezetőedzőjét, Szrdjan Blagojevicset kérdezte a klubhonlap a szerda délelőtti tréninget követően.

– Kiváló körülmények között, remek pályákon készülhetünk, és szerencsére az időjárás is napos és meleg. Eddig napi két edzéssel zajlott az edzőtábor, és ma is hasonló program vár a fiúkra – fogalmazott a vezetőedző. – Elégedettek vagyunk a játékosok hozzáállásával és az elvégzett munkájukkal. Bárány Donát még nincs száz százalékos állapotban. Bódi Ádám és Bévárdi Zsombor a mai napon csatlakozhat hozzánk, ők kisebb betegséggel bajlódtak. Minden a terv szerint halad a felkészülésünkben, a hat edzőmeccsünk során pedig továbbra is az a célunk, ami eddig is: a játékunk javítása és a fejlődés. Bízom benne, hogy a török táborozás során sikerül annyira előrelépnünk, hogy még több pontot tudjunk szerezni a bajnokság tavaszi szezonjában – nyilatkozta a tréner.