A Grand Slam-tornák történetében először rendeznek hallássérült verseny, melynek magyar résztvevője is van, aki ráadásul a végső győzelemre is esélyes.

A Hungarian Tennis szombati Facebook-posztja szerint Máthé Gábor már Melbourne-ben tartózkodik, ahol az év első Grand Slam-versenyének második hetén ő is pályára lép majd.

Forrás: Hungarian Tennis Facebook-oldala

A DEAC játékosa kilenc másik játékossal kezdi meg a bemutató tornát, mely a kerekesszékesek, a legendák, a juniorok és a profik versenyével egyidőben zajlik majd.