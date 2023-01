Elindult Erdélybe a Debreceni Egyetem férfi jégkorongcsapata szerda délelőtt. A klub közlése szerint a hét második felében esedékes három mérkőzésre tartanak a szomszédos országba.

A fiúkra a szezon talán legnehezebb feladata vár: fel kell venni a kesztyűt az erdélyi topcsapatokkal szemben, ami kevésbé zsúfolt programot feltételezve is embert próbáló feladvány.

A tervek szerint az együttes bázisa Csíkszeredában lesz, onnan utaznak tovább csütörtökön Brassóba, majd visszatérnek Szeredába, a második találkozó helyszínére. A sort egy nap pihenő után a gyergyószentmiklósi vendégszereplés zárja.

Az elmúlt néhány szezonban megszokhattuk már, az erdélyi együttesek nagyon komoly játékerőt képviselnek, ami régóta érvényes csütörtöki ellenfelünkre, a Brassó csapatára is. A barcasági alakulat jelenleg az Erste Liga tabellájának 4. helyén található, egy helyezési számmal, valamint 3 ponttal megelőzve a debrecenieket. Az idény elején egy kicsit még rapszodikusabban teljesítettek, hiszen október 28-án Debrecenben 4-1-el maradtak alul a helyiekkel szemben. Azt a győzelmet sem adták ingyen, mostanában viszont különösen nehéz a Brassó opponenseinek dolga. Friss eredményeket sem nehéz találni; 5-1-re verték a Jegesmedvéket, 6-0-ra a FEHA 19-et, 8-3-ra a BJA-t, csak a Szeredát nem tudták elkapni, de ezek a tények is jelzik, komoly erődemonstrációkra képes a brassói csapat, többek között a minőségi légiósai révén. A csütörtök esti feladat összességében megoldható, ha fegyelmezetten hokiznak, ügyelnek a kapu előtti területekre és általában a kemény, de sportszerű védekezésre. A pontszerzés az alapszakasz egészének szempontjából is kívánatos volna.

György József hat hátvédet és négy sor csatárt kíván benevezni erre a mérkőzésre, melynek során a debreceniektől bátor és eredményes játékot vár. A debreceni szurkolókat arra biztatják, hogy minél nagyobb számban kövessék az Erste Liga TV élő közvetítését. A találkozó magyar idő szerint 17.30 órakor kezdődik.