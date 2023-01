Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Kistext elleni 3:0-s győzelemmel a második helyen végzett a Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata az Extraliga alapszakaszában. A történelmi sikernek köszönhetően a hajdúságiak a bajnokság hatfordulós középszakaszában az első négy között folytathatják a küzdelmet oda-visszavágós rendszerben – Fodor Antal vezetőedző csapata vasárnap 18 órától már a Kazincbarcikát fogadja a DESOK-ban.

A HAON a rutinos szakemberrel beszélgetett a gárda szerepléséről. A tréner nem kertelt, elmondta, a Kistext ellen győzelemre készültek. – Egyrészt az biztosította számunkra, hogy az alapszakasz első részében a négy között végezzünk, másodszor pedig az ellenfelet nem lebecsülve, de úgy éreztük – és igazolódott is –, hogy jobbak vagyunk.

Természetesen a győzelem volt a legfontosabb, de már a jövőt szem előtt tartva szerettünk volna bizonyos játékelemeket éles körülmények között gyakorolni.

Ez a második szettben kicsit vissza is ütött, de akkor is azt kértem a fiúktól, játszanak bátran, és vállaljanak be olyan kockázatosabb megoldásokat is, amelyek majd később sokat hozhatnak a konyhára – emelte ki.

Egymásért is küzdenek

A középszakaszban minden együttes kétszer mérkőzik meg meg egymással a felső- (1-4. helyezett) és az alsóházban (5-8.) is, majd az alapján alakul ki az első nyolc végső sorrendje. Azután már a kieséses szakasz következik, az együttesek három győzelemig tartó párharca váltott pályaválasztással a jobb kiemeléssel bíró csapat otthonában kezdődik majd.

Fodor Antal úgy látja, amellett, hogy szerkezetileg is jó összetételű csapata, játékosai hozzáállása egyénenként és kollektíve is remek a munkához. – Ezeken felül megfelelő szintű képzettséggel is rendelkeznek, és a csapatszellem is kifogástalan, kedvelik egymást a srácok, hajlandóak egymásért is küzdeni, ezek összessége eredményezte ezt a számunkra sem várt remek szereplést.

Jó lenne a középszakaszban minél előbb végezni.

Elsők már nemigen leszünk, mert a Pénzügyőrnek annyira jelentős az előnye, hogy el kellene veszítenie a meccsei nagyobb részét ahhoz, hogy lecsússzon a dobogó legfelső fokáról – mondta el a szakember.

Bár az átigazolási szezon január 31-ig tart, a DEAC-nál nem terveznek új igazolást.

Egyrészt a piacon nincs olyan a klub által elérhető magyar röplabdázó, aki komoly erősítést jelentene az egyetemistáknak, külföldi játékos pedig azért nem jöhet szóba, mert az adminisztrációja miatt valószínűleg kicsúszna a gárda a regisztrációs határidőből. De talán nem is baj ez, hiszen ahogy fentebb szó volt róla, az egyetemisták egyik legnagyobb erőssége a kiváló csapategység.

MSZ