Megközelítőleg egy hónapja véget értek a vármegyei I. osztály őszi küzdelmei Hajdú-Biharban is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei. Az újév elejéhez érve azonban lassan meg is kezdik a felkészülést a pontvadászatban résztvevő csapatok.

A Balmazújváros gárdája a 8. helyen végzett a pontvadászat első etapjában, 6 győzelemmel, 1 döntetlennek és 8 vereséggel.

A fürdővárosiak így az összecsapások alatt 19 egységet gyűjtöttek, 37 rúgott és 33 kapott góllal. Az együttes vezetőedzője, Pintér István a HAON-nak elmondta: a bizonytalan kezdetek ellenére büszke csapatára.

– Nem volt egyszerű az indulás, 17 játékos igazolt el tőlünk, továbbá kollégámmal, Tóth Gáborral az ifjúsági csapatot is össze kellett szednünk, melynek többségét ő végezte. Teljesen kicserélődött a játékosállományunk az előző évhez képest, nem is vártam túl sokat magunktól, bár hozzáteszem, a nyolcadik és a tizenkettedik hely közé predesztináltam magunkat. Az említett okok miatt elégedett vagyok.

Természetesen voltak olyan meccsek ahol bravúrgyőzelmeket szereztünk, de sajnálatos módon akadt példa arra is, egy-egy vereségbe beleszaladtunk.

Utóbbit abszolút annak tudjuk be, hogy némileg rutintalanok voltunk. Vannak olyan labdarúgóink is, akik munka mellett játszanak, így olykor-olykor az erőnléti hiányosságokkal is küzdöttünk, de dicséret illeti a srácokat – értékelt a szakember, aki kiemelte: ez a realitás a bajnokság egészét tekintve.

Korai kezdés

Vannak olyan egyesületek, akiknek jól jön, hogy már februárban folytatódik is a pontvadászat, ám akadnak olyanok is, akik szerint később is rajtolhatna a vármegyei I osztály. Ekkortájt még az időjárási körülmények sem a legkedvezőbbek a felnőtt futballhoz, ennek ellenére Pintér Istvánék megállnák a helyüket egy alapos felkészülést követően. – A mai helyzetben nem kell bemutatni senkinek, hogy mekkora nehézségeket okoz akár egy villanyfényes edzés is, de nem szeretnék ezzel senkit sem megbántani. Évek óta ez a rendszer van, csak idén valamelyest nehezebb lesz.

Nem is feltétlen csak a felnőttekre értem ezt, hanem a utánpótlásban játszók például iskolába járnak, ők délután 4 előtt nem tudnak tréningezni.

Hogyha ezeket le tudjuk küzdeni, továbbá egy alapos felkészüléssel szép eredményt is elérhetünk. Tóth Gábor is óriási energiákat mozgósított annak érdekében, hogy minden edzésen minimum 20 fő részt vegyen. Több tényezőből állhat össze az esetleges előrelépésünk a tabellán: nekünk extra teljesítményt kell nyújtanunk, míg az előttünk állóknak botladozniuk kell – nyilatkozta a tréner, majd hozzátette: nyolc pontra vannak az egy pozícióval előrébb helyezkedő DASE-tól, de bizakodó a folytatást illetően.

A közösség erejében hisz

A vármegyei futballban visszatérő tényező, hogy vannak olyan futballisták csapatokon belül, akik egyedül viszik a hátukon az egész csapatot. Az sem ritka, hogy a meccstaktika is arra épül, hogy valahogy őt hozzák helyzetbe a társak, ezt követően pedig lesz, ami lesz. Balmazújvárosban a csapategységben hisznek, s Pintér István külön kiemelte: örül, hogy ilyen remek a csapatszellem jellemzi őket.

– Sok esetben a legfontosabb a vármegyei labdarúgásban, hogy egy-egy öltöző elfogadja a vezetőedző személyét. Nagyon örülök neki, hogy olyan sportolókkal dolgozhatunk együtt, akik így állnak hozzánk. Sokkal könnyebb ilyen környezetben végezni a mindennapos munkát. Az is jól mutatja ezt, hogy egyetlen egy személy sem jelezte, hogy elhagyná télen a gárdát, sőt: akadtak olyan játékosok is, akik jelezték, szívesen folytatnák nálunk a pályafutásukat.

Ráadásul olyan egyéniségek szeretnének Balmazújvároson focizni, akik minden bizonnyal hasznunkra lennének.

Hála Istennek az utánpótlásban is szerepelnek olyan fiataljaink, akik megállnák a helyüket felnőtt szinten is. A legjobb példa erre Fehér Dániel, akinek ifjonc kora ellenére a legtöbb játékperce van a felnőttek között – mondta az edző, majd hangsúlyozta: nem szeretne kiemelni senkit teljesítménye alapján, hiszen minden sikert és kudarcot a csapat egésze ér el.

A Balmazújváros tavaszi első mérkőzését a listavezető Nyíradony ellen vívja majd február 18-án.

