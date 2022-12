A felnőtt női röplabda NBI. 2022/2023. évi bajnokság utolsó idei fordulójában a DSZC-Eötvös DSE a Gödöllői Röplabda Clubot fogadta szombaton. A találkozó vendégponttal kezdődött, de Berza Fanni eredményes támadása után még egyenlített a DSZC-Eötvös DSE. Ezt követően a vendégek irányították a játékot. Erős nyitásaikkal elérték, hogy a házigazdák gyakorlatilag nem támadtak, a Gödöllői RC viszont sorra ütéssel fejezte be támadásait – tudatta összefoglalójában a debreceni klub.

A hazai szurkolók csak néha örülhettek, Alison Muldrow és Fehérvári Vivien ütéseinél és Pálfi Kitti ász nyitásánál volt okuk erre.

A második szett elején mindkét oldalon hibáztak egyet a csapatok, majd újra Pálfi Kitti ász nyitásával vezetett a DSZC-Eötvös DSE. Bár a hazaiak nyitásfogadása némileg feljavult, ezúttal a nyitásokat rontották el sokszor, ebben a játékrészben hatszor is hibáztak, így megduplázta előnyét a vendégcsapat.

A harmadik etapban Fehérvári Vivien támadásai tartották partiban a debrecenieket, majd Kozma Kitti eredményes sáncával 6:5-nél a vezetést is átvették. A Gödöllői RC továbbra is eredményesen támadott, de hazai oldalon Juhász Flóra és Kozma Kitti is pontot érően tudott befejezni egy támadást, így az előző kettőnél szorosabban alakult a játszma. Alison Muldrow is megrázta magát, támadásból és sáncból is eredményes tudott lenni, így 17:20-nál még felcsillant a remény egy esetleges szettgyőzelemre. A mérkőzés utolsó részében azonban a hazaiak már nem tudtak saját pontot szerezni, így a magassági és ütőerő fölényben lévő gödöllőiek megérdemelten vitték el a 3 pontot.

DSZC-Eötvös DSE - Gödöllői RC 0:3 (-17. -12, -18) Debrecen, Jerikó u. 17. Vezette: Villás Tibor Richárd, Csizmarik József.

DSZC-Eötvös DSE: Berza Fanni, Juhász Flóra Anna, Pálfi Kitti, Kovács Anett, Fehérvári Vivien, Alison Muldrow. Csere: Végh Kitti (liberó), Kiss Lorina (liberó), Kozma Kitti, Lengyel Panna, Papp Csenge, Dóka Vivien. Edző: Szombathy András

Gödöllői RC: Sorompó Kinga Ida, Halla Petra, Borsos Lili, Kovács Eszter, Boros Réka Sára, Kardos Boglárka Napsugár. Csere: Szerencsés Mimi (liberó), Maurer Katalin (liberó). Edző: Szalay Attila, Wirnhardt Bence.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2023. január 7-én Balatonfüreden játszik.

A mérkőzés előtt a hazaik köszöntötték a 2021/2022. tanulmányi és sporteredményei alapján az „Eötvös DSE jó tanuló, jó sportoló” játékosait, akik a következők: