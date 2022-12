A DVSE egy magabiztos sikerrel szerette volna feledtetni a múlt heti vereséget, a csapat ennek szellemében vágott neki a tatabányaiak elleni bajnoki mérkőzésnek. Rögtön az első negyedben látszott az elszántság és a győzni akarás, amely a gólok számában is megmutatkozott. Dienes Balázs indította el a gólzáport, amelyhez az első nyolc percben csatlakozott Macsi Martin, Kis Ferenc és Tőzsér Dávid is. Az ellenfél nem igazán találta a debreceni védelem ellenszerét, így nyolc perc után 6-0-ra vezetett a házigazda – olvasató a cívisvárosi klub beszámolójában.

A második negyedben megfordult a helyzet, és megérkeztek a mérkőzésbe a vendégek. A ráncfelvarrásnak meglett az eredménye, olyannyira, hogy a TVSE meg is nyerte a játékrészt. Négyet lőttek, a hazaiak pedig „mindössze” hármat Szőke Benedek, Keresztes Kristóf és Rózsa Bence révén. A félidőben 9-4-re vezetett a DVSE-Master Good.

Az „egy sima, egy fordított” elvét követve, fordulás után ismét kapott gól nélkül hozta le a negyedet a vendéglátó, igaz, most a hat helyett csak kettőt lőtt. Az első támadásból Pataki Ábel talált be, az utolsóból pedig Dienes Balázs. A debreceniek kényelmes, hétgólos előnnyel várhatták az utolsó nyolc percet. (11-4)

A záró felvonásban még bőven maradt a puskaporból, ugyanis ez a negyed hozta a legtöbb találatot. Az adok-kapokból a mieink jöttek ki jobban, miután ötször voltak eredményesek a TVSE három góljával szemben. A debreceniek találatait Szilágyi Botond, Tőzsér Dávid, Somorjai Sebestyén, Macsi Patrik és Szőke Benedek szállították.

A DVSE 16-7-re győzött, megszerezte tizedik sikerét, és őrzi a listavezető helyét a tabellán az Invictus és az ASI előtt.

– Örülök, hogy megszereztük a három pontot, ez volt ma a legfontosabb. Tanultunk az Invictus elleni hibáinkból, és most nem követtük el azokat. Összeállt rendesen a védekezésünk, és elöl is hatékonyak voltunk. Sajnos csak egy órát tudunk edzeni naponta, ami nyilván megnehezíti a mi dolgunkat is, de megyünk tovább, és bízunk a hasonlóan sikeres folytatásban – nyilatkozta a lefújást követően Kádár Kálmán, az együttes vezetőedzője.

A tények Vízilabda Férfi OB I/B, 11. forduló DVSE-Master Good – Tatabánya 16-7 (6-0, 3-4, 2-0, 5-3) Gólszerzők: Dienes 3, Tőzsér 3, Szőke 2, Macsi M., Macsi P., Rőzsa , Szilágyi B., Somorjai, Keresztes, Kis F., Pataki, ill. Várnagy 2, Albert, Kocsis, Németh, Fekete B., Kovács P.

A DVSE jövőhét szombaton a sereghajtó Kecskemét otthonában folytatja a bajnokságot.