A hajrában tetemes hátrányukat ledolgozva ugyan fordítani tudtak Mócsánék, ám a végjátékban a hazaiak koncentráltak jobban, így végül otthon tartották a bajnoki pontokat. A Debreceni Egyetem az alapszakasz felénél így a 11. helyen áll a tabellán - olvasható a deac.hu-n.

Az már a szerdai játéknapot követően biztossá vált, hogy a DEAC lemarad a 2023-as Magyar Kupáról, hiszen az OSE Szeged elleni magabiztos sikerének köszönhetően a nyolcadik helyre lépett fel a tabellán, melyen az egymás elleni eredmény miatt egy debreceni győzelem sem változtatott volna. A legutóbbi bajnoki óta tovább szűkültek David Dedek rotációs lehetőségei, hiszen Polyák László betegség miatt el sem utazott a társakkal.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, Hughes pontjaira Mócsán egy triplával, Taylor pedig egy közelivel válaszolt. Az amerikai center a folytatásban is lendületben maradt, de szépségdíjas blokkja és zsákolása ellenére a hazaiak Brown és Gabrics pontjaival fordítottak. Tóth Ádám is rögtön kosárral szállt be nem sokkal becserélését követően, de a hazaiak lendületben maradtak, sőt a negyed második felében valósággal átrohantak a hajdúságiakon. Hiába kért időt David Dedek, Petersen triplájával kétszámjegyűre nőtt a különbség, melyet a hazaiak önzetlen támadójátékuknak köszönhetően meg is tartottak a negyed végéig. (27-17)

Az első negyedben szokatlanul passzív Drenovac a második felvonás kezdetén megszerezte első kosarát a mérkőzésen, ráadásul faulttal együtt tette mindezt, úgyhogy rögtön három ponttal iratkozott fel a pontdobók listájára. Sokáig állandósult a tíz pont körüli különbség, David Dedek így ismét magához rendelte övéit, melynek ezúttal meg is lett az eredménye, hiszen ezt követően egy 8-0-s rohanással visszajött a mérkőzésbe a DEAC (35-32). Drenovac benyomta a szupersztár gombját, a második tíz perc során összesen 18 (!) pontot dobott, így vezérletével hosszú idő után újra egyenlített a DEAC, sőt Tóth közelijével a vezetést is sikerült átvenni (41-44). Sokáig nem örülhettek, hiszen a félidő hajrája a Kaposvárnak sikerült jobban, három egymást követő kosaruknak köszönhetően hárompontos előnnyel mehettek az öltözőbe.

A térfélcserét követően is „könnyű síppal” fújták a személyi hibákat a játékvezetők, melynek eredményeként többen is idejekorán fault-problémákba ütköztek, sőt Taylor szokatlanul korán ki is pontozódott. Helyét ismét nagyszerűen vette át Tóth a pályán, a center agilis játékának köszönhetően egy pontra közelített a DEAC. (56-55) Egy 8-0-s rohanással azonban újra megléptek a delfinek, Brown és Petersen semlegesítése ekkor komoly problémát okozott a hajdúságiaknak, Dedek mester időkéréssel és sűrű cserékkel igyekezett közbelépni. Scott játékát négy személyi hibával is megkockáztatta a debreceniek vezetőedzője, a bátor húzás mindenesetre bejött, hiszen Mócsán hármasát követőn újra sikerült látótávolságon belülre kerülniük. (67-64) A játékrészt végül Gabrics hárompontosa zárta, így hat pontos hazai fórral készülhettek az utolsó felvonásra a csapatok.

A záró felvonás kezdetén hatalmas energiákat mozgósított a DEAC védekezésben, Scott és Drenovac pedig szállították a pontokat támadásban, így 70 pontnál sikerült újra utolérniük ellenfelüket. Gabrics és Huges pontjaival újra meglépett a Kaposvár, ám utóbbi nem sokkal később ötödjére is szabálytalankodott a mérkőzésen, így a hazaiak is elvesztették kezdő centerüket a végjátékra. Mócsán vette hátára övéit sorozatban nyolc pontot is betett a közösbe, így két és fél perccel a vége előtt már újra a cívisvárosiaknál volt az előny (80-82). Debreceni szempontból Bogdán a lehető legrosszabbkor szerezte meg első kosarát a meccsen, Petersen dupláját követően pedig már újra a somogyiak tartottak előrébb. Brown hárompontosa után már elúszni látszott a találkozó, de nem adta fel a DEAC, és Tóth távolijával kettőre zárkóztak fél perccel a vége előtt (87-85). A mindent eldöntő támadást végül Petersen kosárra váltotta, így hiába küzdöttek nagyot a hajdúságiak, a végén a hazaiak örülhettek a győzelemnek.