A 20. fordulóval véget ért az őszi idény a labdarúgó NB III.-as bajnokság Keleti csoportjában is, ahol három Hajdú-Bihar megyei együttes is érdekelt. Ezúttal a DEAC félszezonját veséztük ki, amely kapcsán Sándor Tamás vezetőedző beszélt a HAON-nak.

– Különösebb célkitűzésünk nem volt a bajnokság kezdetekor.

Akadtak távozóink a nyáron és új játékosok is érkeztek a keretbe, de sajnos a sérülések mindent felülírtak az elmúlt néhány hónapban.

Nagyon sok játékosunk hiányzott, például Bereczki Dánielnek is sokat kellett kihagynia a válla miatt. Előfordult, hogy két összecsapás alatt három focistánkat kellett lecserélni fejsérülés miatt. Sorban estek ki a futballistáink és ez a játékunkon is meglátszott az ősz folyamán, nem tudtunk olyan minőséget nyújtani, amilyet szerettünk volna – elevenítette fel a történteket.

A szakember szerint összességében, a táblázaton jelenleg elfoglalt ötödik helyezésük a körülményekhez képest jónak mondható. Lehetett volna rosszabb is, hiszen volt olyan találkozó, – a listavezető BVSC ellen – amelyiken csak tíz felnőtt játékos állt a rendelkezésükre. – Az utolsó meccsünkön is feltettük a pontot az „i”-re, hiszen Papp Ferencet már az elején le kellett cserélni, de még az első félidőben Sándor Tomi is megsérült – mondta.

– A téli szünetben az lenne a legfontosabb, hogy mindenki próbáljon meg egészséges maradni, és a sérültjeink pedig gyógyuljanak. Fontos lenne, hogy tavasszal folyamatosan a legjobb összeállításunkban játszunk

– fogalmazott.

A vezetőedző elmondta, hogy nem terveznek nagy változásokat a keret összetételét illetően, de ha lenne rá lehetőség, akkor egy fiatal gyors támadó érkezésének örülnének. – Azonban, ahogy minden csapat küzd azokkal a problémákkal, amik most jelenleg az egész világot érintik, ugyanúgy a miénk is. Eddig sem volt jellemző ránk, hogy összevissza igazoljunk futballistákat, ez most sem lesz így. A megyei I. osztályú együttesből Virág Gergő már pályára lépett nálunk és kellemes meglepetés volt a játéka. Kényszerből kezdett az utolsó meccsen, de nagyon jól megoldotta a feladatot, ami rá volt bízva – jegyezte meg.

Sándor Tamás tanítványai jelenleg pihenőjüket töltik.

– Mondtam a fiúknak, hogy kapcsolódjanak ki, engedjék el egy időre a futballt és készüljenek az ünnepekre

– árulta el a szakember. Az edzői stáb kioszt majd a otthoni feladatokat a DEAC focistáinak, aztán január negyedikén kezdődik a felkészülés a februári folytatásra.

Bakos Attila