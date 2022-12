Remek teljesítményének köszönhetően a tabella harmadik fokán telel a DVSC második csapata az NB III. Keleti csoportban. A Máté Péter vezette kis Loki egy rendkívül fiatal gárdával vágott neki a szezonnak, ám így is 35 pontot, és a bajnokságban a második legtöbb találatot, szám szerint 44-et szerzett. Ebből 8 alkalommal volt eredményes Rácz Balázs, aki egy házi gólkirályi címmel várhatja a folytatást.

– Nagyon pozitívan értékelem a mögöttünk álló időszakot. Az elvártaknál sokkal jobban teljesített a fiatal csapatunk, ennek is köszönhető, hogy ilyen szép eredményt értünk el – fogalmazott a 18 esztendős Rácz Balázs. – A bajnokság elején úgy álltam hozzá, hogy szeretnék mindent megtenni a csapat sikeressége érdekében, és persze nem titkolt célom volt, hogy minél több alkalommal legyek eredményes. Az, hogy 8 gólt szereztem, ezzel pedig én vagyok jelenleg a házi gólkirály, a többiek érdeme is, a játékostársaim mellett a szakmai stáb is folyamatosan támogatott mindenben.

A csapategységet egyébként kiemelném, ahogy jöttek a mérkőzések, egyre jobban összeálltunk az edzéseken és a találkozókon egyaránt.

Mindenki a célra fókuszált, ami még ha nem is a dobogó volt, összességében jól szerepeltünk.

Rácz Balázs szerint az elmúlt 20 találkozó során rengeteg tapasztalattal gazdagodtak. – Minden egyes gárda más-más felfogásban játszik, és ezekhez szerintem jól tudtunk alkalmazkodni, sikeresen felkészültünk mindenkiből. Emellett mentálisan is előrelépett a csapat, hisz voltak nehéz időszakok, de ezekből is ki tudtunk jönni, és egy-egy vereség után volt, hogy 5-6 gólos sikert arattunk. Ez abszolút a csapat érdeme.

Továbbra is ez a célunk, hogy fenntartsuk a jó teljesítményt, de ha rá tudnánk tenni még néhány lapáttal, ennél is jobb lenne az összkép.

Nem titkolt célom, hogy szeretnék ismét a DVSC felnőttcsapatával edzeni, lehetőség esetén pedig bebizonyítani, hogy valóban itt van a helyem ebben a fantasztikus klubban.

Rácz Balázs végezetül elmondta, nagyon ritkán látja a családját, így a szünetben igyekszik majd minél több időt tölteni a szüleivel és a nővérével – számolt be a Loki hivatalos oldala.

