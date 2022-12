Hámori Konszuéla találatát követően a félidő felénél vezetett először a Loki, rögtön időt is kért a vendégkispad. Az addig is jól játszó Petrus Mirtill bravúros és önfeláldozó gól után nekicsúszott a LED-falnak, de szerencsére a saját lábán jött le a pályáról, igaz, cserélt kért, hogy kifújhassa magát. Szilágyi Zoltán közben megkezdte a szokásos rotációját, sorra érkeztek be a kispadról a friss erők. Ahogy javult fokozatosan a Lokomotív játéka, úgy nyílt az olló, Planéta Szimonetta két gyors gólja után már öt (14–9) volt közte a 20. minutumban. De itt nem volt vége, megérkeztek a megszokott Gabriel-védések, majd az abból elindított lerohanások, és máris 16–9-et mutatott az eredményjelző. Érkezett a második váci időkérés, de ez sem segített,

a 20–14-es félidei eredményt Szabó Nina állította be egy másodperccel a szünet előtt.

Kissé döcögősen indította a második játékrészt a DVSC, ennek következtében befagyott a különbség a két gárda között. Szilágyi Zoltán próbálta felrázni csapatát, beküldte a kapuba Torda Vanessát, majd időt is kért, de elkezdett közelíteni a Vác, és egy 6–0-s robogással máris a debreceniek nyakán volt (26–24, 46. perc) – szólt is az Ébresztő! rigmus.

Felsejlett egy újabb blama lehetősége, ezt elkerülendő Catherine Gabriel érkezett vissza a kapuba, Hámori Konszuéla pedig a legjobbkor talált kétszer is kaput gyors egymásutánban. Hatalmas volt a feszültség a pályán és a kispadokon is, így minden gólt óriási hévvel ünnepeltek a csapatok, mert a debrecenieket a győzelemhez, míg a vendégeket a hazaiakhoz lopta közelebb egy-egy kiszenvedett találat.

Másfél perccel a vége előtt, 34–31-nél emberhátrányba került a Vasutas, de a tét és a feszültség miatt nem vállalta be Szilágyi Zoltán a kapus nélküli játékot.

Végül egy gólra fogyott az előny, de a lényeg, hogy maradt belőle, így 34–33-ra nyert a Loki, de nagyon gyorsan ki kell elemezni, miért volt két meccsen is ilyen drasztikus ingadozás a piros-fehérek kézilabdájában.

MSZ