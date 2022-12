A férfi futsal NB I.-ben a Berettyóújfalu fordulatos mérkőzésen, nagy csatában múlta felül a budapesti lilákat, így jelenleg 33 ponttal az ötödik pozíciót foglalják el a piros mezesek a pontvadászatban. A 7–6-os berettyói sikerrel véget ért meccs kapcsán a csapat vezetőedzője úgy fogalmazott örül a sikernek, ám némi hiányérzet maradt benne. – A találkozót megelőzően azt beszéltük a srácokkal, hogy mindenképpen győznünk kell. Tudtuk, hogy ők az alsóházban helyezkednek el, míg mi győzelem esetén nagy lépést tehetünk a felsőházért. Ilyen mentalitásban léptünk pályára, szerencsére eredményesen. Sok helyzetet alakítottunk ki, de a helyzetkihasználásunk nem volt az igazi, így némi hiányérzet maradt bennem. Abban bíztam, hogy a szünetre nagyobb lesz az előnyünk, mint egy találat. A félidőben megbeszéltük, hogy próbáljuk meg mi szerezni az első gólt, de nem így történt, s a meccs ezt követően átment egy adok-kapok jellegű ütközetbe.

Néhány játékosunk az UTE ellen tért vissza, nyilvánvalóan nem is voltak olyan állapotban, akik hetek óta játszanak. Úgy éreztem, hogy simább is lehetett volna a vége, de a lényeg a három pont

– mondta a tréner, majd hozzátette: ismét meg kell találniuk azt az utat, amely előre viszi a csapatot, s amivel meccseket tudnak nyerni. Elmondása szerint, lehetséges, hogy egy ilyen harcos találkozó kellett ahhoz, hogy újfent helyes ösvényen legyen a Berettyó.

Célkeresztben a Nyírbátor

Idei utolsó összecsapására készülhet az MVFC, amely hazai környezetben, a Nyírbátor ellen búcsúzik az évtől. A vendég szabolcsiakkal szemben az Újfalu számít esélyesnek, s a tabella is ezt tükrözi, hiszen öt pozíció különbség is van a két egyesület között. Trencsényi János a HAON-nak elmondta: szeretnék győzelemmel zárni az idei esztendőt, s jó szájízzel várni a folytatást. – 2022 vége felé közeledve úgy érzem, hogy nagyon sűrű volt az utolsó hónap, főleg úgy, hogy rövid a meghatározó játékosaink sora, sőt sérültek tekintetében is akadtak nehézségeink.

A legfontosabb tényező a Nyírbátor ellen, hogy frissüljenek a fiúk, hiszen 2-3 edzéssel nagyon nagy dolgokat már nem lehet véghez vinni.

Véleményem szerint, ha nagy intenzitással vágunk bele a meccsben, s a helyzetkihasználásunk is rendben lesz, akkor győzelemmel tudjuk majd zári az esztendőt – nyilatkozta a vezetőedző, aki kiemelte: fontos lesz, hogy kevés gólt kapjon csapata, hiszen az elmúlt fordulókban sokszor kapituláltak.

Nem lesz sok idő a felkészülésre

A Berettyóújfalu december 22-én befejezi az idei évet, ám sok pihenésre nem lesz idejük a Trencsényi-fiúknak, hiszen január 6-án már kupameccset játszik a gárda a Nyírség FC vendégeként. Ezt követően mintegy két hét áll majd a szakmai stáb rendelkezésére, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a szezon hátralévő részére. – Feszített a programunk, hiszen január 6-án már meccset játszunk, így 2-án kezdjük az edzéseket. A két ünnep közti időszak egyértelműen pihenéssel fog telni. Fókuszálnunk kell a kupameccsre, majd az erőnlétre, s a kis játékokra.

Véleményem szerint nagy intenzitású tréningekkel el lehet azt érni, hogy jó formában legyenek a fiúk a bajnoki folytatásra

– mondta az edző, majd hangsúlyozta: szemmel követik majd a megszerezhető játékosokat, ám nehezebb télen erősíteni, hiszen majdnem mindenkinek a szerződése egy évre szól, így a klubokkal is meg kell egyezni átigazolás esetén.

Az MVFC–Nyírbátor mérkőzést csütörtökön 18 óra 30 perctől rendezik a Pálfy István Rendezvénycsarnokban.

1. Haladás 16 12 2 2 89 30 38 2. Veszprém 16 12 2 2 66 33 38 3. Kecskemét 16 11 2 3 75 37 35 3. Aramis SE 15 11 1 3 64 38 34 4. Kecskemét 15 10 2 3 72 36 32 5. MVFC Berettyóújfalu 16 11 0 5 67 49 33 6. DEAC 16 9 5 2 74 30 32 7. Újpest 16 6 2 8 55 58 20 8. Nyíregyháza 17 5 0 12 46 74 15 9. Magyar Futsal Akadémia 15 4 0 11 28 68 12 10. Nyírbátori SC 16 3 1 12 40 81 10 11. Rubeola FC 16 1 2 13 28 84 5 12. ELTE-BEAC 15 1 1 13 27 78 4

Örül Messi sikerének

Vasárnap véget ért a katari labdarúgó-világbajnokság, ahol óriási csatában, a valaha volt egyik legizgalmasabb döntőt láthattuk, melynek végén a Lionel Messi vezette argentin csapat emelhette magasba a trófeát. Trencsényi János szerint taktikailag jobban felkészültek a dél-amerikaiak, ennek köszönhetően szerezték meg harmadik vb-győzelmüket. – Véleményem szerint vannak olyan válogatottak, akik külső szemmel sok mindenben jobbak, mint az argentinok, ám olyan apróságokon múlnak ezek a dolgok, hogy szinte elképzelhetetlen. Az első találkozón vereséget szenvedtek Szaúd-Arábiától, ekkor talán senki sem gondolta, hogy ők nyerhetnek a végén. A döntővel együtt kétszer is tizenegyespárbajban nyertek, amire sokszor mondják, hogy lutri, viszont amennyiben valamelyik csapat többször győzedelmeskedik büntetőkkel, akkor az már nem csupán a mázli kategória.

A fináléban azt láttam, hogy Lionel Scaloni válogatottja az, amelyik többet tett a sikerért, s akik jobban felkészültek a másikból. Olyan elképesztő apróságokon múlik egy vb-győzelem, mint például a franciák 123. perces helyzete, amikor Kolo Muani ziccerben Emiliano Martinezbe bombázott, ha az bemegy, akkor a gallok a világbajnokok.

Innentől kezdve megérdemelt a sikerük – értékelt az MVFC trénere, aki elmondta: Real Madrid szurkolóként elismeri Lionel Messi sikereit, s hangsúlyozta: a futballtörténelem egyik legjobb, ha nem a legjobb futballistája lett ezzel az argentin tízes.

Orosz Krisztofer