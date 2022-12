A Vasutas második számú csapata fantasztikus teljesítményt nyújtva, a dobogó legalsó fokán várja a tavaszi folytatást. A cívisvárosi együttes az ősz során 20 forduló alatt 11 alkalommal győzött, kétszer végzett döntetlenre és hétszer hagyta el vesztesen a pályát. A 44 rúgott góljuk pedig szintén a harmadik legtöbb az egész pontvadászat mezőnyét tekintve. Az együttes vezetőedzője, Máté Péter a HAON-nak elmondta, nem helyezésben gondolkodnak a szakmai stábbal és a vezetőséggel, de a tabellán elfoglalt pozíció is jelzi, jó úton járnak. – Nyilvánvalóan remek érzéssel tölt el, amikor eszembe jut milyen eredményt értünk el ősszel, azonban ennél is fontosabb, hogy a csapat és a stáb közt kialakult egy remek kémia. Ez még külső szemmel is rendkívül jól néz ki, hiszen a fiatalok sok játéklehetőséghez jutnak, így folyamatosan fejlődnek. A sikerek pedig magukkal hozzák a győzni akarást, ami a későbbiekben nagyon fontos lesz számukra – mondta.

A szakember hangsúlyozta, ez nem csupán az ő személyének és munkájának eredménye, hanem a stábban dolgozó edzők kivétel nélkül nagy szerepet vállaltak ebben az ősz folyamán. –

Szerencsére hamar kiderült, hogy a srácok vevők az általunk képviselt játékstílusra, s ez vezethetett ilyen szép szerepléshez.

Talán furcsa lesz, de még mindig azt mondom, hogy elsődleges célunk továbbra is a bennmaradás – értékelt az egykoron Angliát is megjárt védő, aki elmondta: a Putnok és az utolsó fordulóbeli Körösladány elleni sikerek a legkedvesebb emlékei a mögöttük hagyott félévben.

Edzői diploma

Máté Péter immár UEFA B+A licences edzőnek is mondhatja magát, hiszen átvehette diplomáját Telkiben. A tréner élvezi jelenlegi megbízatását, s nem gondolkodik egyelőre a távoli jövőn. – Jelen pillanatban egy folyamat amiben benne vagyok.

Nagyon élvezem ezt az utat, hálás vagyok azért, hogy ilyen nagyszerű csapatom van, és az is remek érzés, hogy kiváló stábbal dolgozhatok.

Minden edzést kivétel nélkül rendkívül élvezek, és igazság szerint szeretném megélni ennek minden egyes pillanatát – nyilatkozott benyomásairól a tréner.

Brazília a favorit

A jelenleg is zajló katari világbajnokságon már a nyolcaddöntőknél tartanak a válogatottak, de akadnak olyan negyeddöntős párosítások is, amelyeket már előre tudni lehet. Mindezek tudatában a Napló arról kérdezte Máté Pétert, szerinte ki fogja magasba emelni a trófeát a torna végén. – Nem mondok újdonságot azzal, hogy Brazília rendkívüli játékerőt képvisel, ami a torna eddigi részét tekintve elég meggyőző. Mindent elmond a keret erősségéről, hogy a legjobb játékosuknak tartott Neymar hiányában is hengereltek a Selecao játékosai.

Véleményem szerint a végső győzelemre is Tite együttese a legesélyesebb.

Abban is biztos vagyok, hogy akár a négy között is lesz olyan meglepetéscsapat, amelyiket talán kevesen vártak oda – mondta el várakozásait az edző.

Orosz Krisztofer