David Dedek együttesének teljesítménye a közelmúltban aratott sikerek ellenére továbbra is rendkívül hullámzó, hiszen a Szeged és a Körmend elleni bíztató produkciót követően esélyük sem volt Székesfehérváron, és a legutóbbi Honvéd elleni győzelem alkalmával is meglehetősen döcögős volt a játék. A jelenleg a 10. pozícióban álló hajdúságiak mindenesetre egyértelműen a két pontért utaznak Kaposvárra, mellyel stabilizálhatnák helyüket a középmezőnyben, szerencsés esetben pedig a kupaindulást is kiharcolhatják.