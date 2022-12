Nem a legjobb előjelekkel várhatta a találkozót a DEAC kosárlabdacsapata, hiszen sérülés miatt Garamvölgyi Ákos és Keenan Gumbs sem tudta vállalni a játékot. Helyüket Kovács Ákos és Hőgye Patrik vették át a keretben. A nehézségek ellenére a DEAC kezdte jobban a mérkőzést, Taylor zsákolása adta meg az alaphangot, Drenovac büntetői és Scott ziccerét követően pedig két perc elteltével 8-3-ra megléptek. Omenaka középtávolijával zárkóztak a vendégek, de ez sem lassította le a hajdúságiakat, a negyed derekán Tóth centermunkája után kétszámjegyűre hízott a differencia, időt is kért a Körmend (17-7). A rövidszünet után sem változott a játék képe, Tóth, Scott és Drenovac kosaraival tovább nőtt a különbség, Konsztantinidesz nem is bírta idegekkel, technikai hiba lett a jutalma (24-8). A negyed hajrájában mindkét oldalon potyogtak a kosarak, Mócsán utolsó másodperces tempójának köszönhetően pedig 18 pontos debreceni fórral zárult a játékrész – számolt be a deac.hu.

A folytatásban is lendületben maradt a vendéglátó, Scott és Taylor agilis játékának köszönhetően húsz felé nőtt a debreceni vezetés (39-17). Hiába ébredezett a Körmend, az első félidőben 21 pontig jutó Drenovac kosaraival sokáig tartotta előnyét a Debreceni Egyetem. A félidőhöz közeledve viszont érezhetően szorított védekezésén a vasi alakulat, ráadásul a cívisvárosiaknál menetrendszerűen érkezett a már-már szokásossá váló leolvadás, így a nagyszünetre 13 egységnyire csökkent a különbség (51-38).

A fordulás után érezhetően mindkét együttes igyekezett nagy energiákat mozgósítani védekezésben, három perc alatt csak Taylor és Cakarun tudott egy-egy kosarat szerezni. A DEAC lendült át hamarabb a holtponton, Drenovac, majd Mócsán is betalált távolról, Taylor zsákolása után pedig magához is rendelte övéit a vendégek szakmai stábja (61-40). Az első periódushoz hasonlóan ezúttal is kiválóan járt a labda a debreceni támadásokban, Tóth Ádám sorozatban szerzett öt pontjával pedig kialakult a mérkőzés legnagyobb különbsége (70-45). A negyed végére ugyan valamelyest kozmetikáztak Ferencz Csabáék, de a záró felvonást így is húszpontos hajdúsági vezetéssel várhatták a felek.

Magabiztos előnye tudatában kissé visszavett a tempóból a DEAC, a vendégek pedig fiatal magyar játékosaik vezetésével megkezdték a felzárkózást. Tóth Ádám azonban ismét jól szállt be a padról, domináns és eredményes játékának köszönhetően öt perccel a vége előtt visszaállt a negyed előtti különbség (82-62). Innen már nem volt visszaút a vasiak számára, David Dedek együttese pedig a szezon eddigi legjobb játékával megszerezte a negyedik győzelmét is a bajnokságban.