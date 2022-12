Négyből háromszor győzte le a DEAC a FEHA19 együttesét a jégkorong Erste Liga alapszakaszában, legutóbb vasárnap délután a Debreceni Jégcsarnokban 4–1-re. Az egyetemisták irányították a játékot, míg a vendégek elsősorban letámadásokkal próbáltak operálni. Bár a fehérváriak mindent elkövettek, hogy elvegyék Vokla Rolandék kedvét a jégkorongozástól, nem jártak sikerrel, mert a hajdúságiak magabiztosan tartották otthon a három pontot. A győzelemből oroszlánrészt vállalt a mesterhármast jegyző Dominik Novotny – Jan Dalecky volt a másik hajdúsági gólszerző – és a remek védéseket produkáló Gönczi Lajos, de a többiekre sem lehetett panasza György József vezetőedzőnek.

– A legutóbbi hat bajnokinkból ötöt megnyertünk, ami azért is külön örömteli, mert elég komoly sérüléshullám értre a csapatot – elevenítette fel a Haonnak a szakvezető. – Hetényi Zoltán pótlásával kapcsolatban voltak bennünk leginkább kérdőjelek, de Gönczi Lajos nagyon összekapta magát az elmúlt időszakban – természetesen ehhez kellett a csapat jó védekezése is!

Mondtam is az öltözőben, hogy akkor tudunk csapatról beszélni, ha egy ilyen kiváló játékos kiesése esetén is hozzuk a pontokat.

A jó sorozatunkban az is közrejátszott, hogy végre hazai pályán léptünk jégre, a sorsolásnak köszönhetően szeptember-októberben rengeteget voltunk távol Debrecentől, és egy utazás – főleg az erdélyi túra – szinte egy mérkőzésnyi energiát vesz ki a srácokból – magyarázta György József.

A szakmai stáb számára a legnagyobb fejfájást a sérülések okozzák: Hetényi mellett maródi még az októberben alkarcsonttörést szenvedett Mazzag Dániel, valamint Révész Marcell, aki novembertől bajlódik a vállával. Bár nála is elég hosszú rehabilitációt prognosztizáltak az orvosok, a szakember bízik benne, januárban már mindkét hokis jégre léphet.

– Hetényi Zoli nagyon szeretett volna már a múlt pénteki, Csíkszereda elleni mérkőzésen visszatérni, de nem érezte még késznek magát – hangsúlyozta György József. – Elkezdett tréningezni, szerdától pedig a csapatedzésekhez is csatlakozik.

De nem fogunk feleslegesen kockáztatni, mindig mérlegeljük, egy meccs megéri-e azt a kockázatot, hogy egy rásérülés miatt majd újabb ötöt-hatot hagyjon ki a játékos.

Nagy valószínűséggel nevezni fogjuk Zolit a miskolciak elleni rangadóra, aztán a meccs előtt eldől, ki áll majd a vonalon – részletezte.

Kellemes gond, de azért mégiscsak nehézség, hogy a héten négy fiatal is a junior válogatottal készül, ami még bonyolultabbá teszi a hétvégi DVTK és DAB elleni meccskeret összeállítását, ám a tréner reméli, a többi fiatallal kiegészülve három sort össze tudnak majd rakni. Mint mondta, ebben az esetben sem rizikóznak, csak azokat a juniorokat fogják bedobni a mély vízbe, akik rendszeresen az első kerettel készültek az edzéseken, illetve akikről tudják, hogy mire képesek.

– A junioroknak is folyamatosan játszanak, így arra is figyelni kell, hogy ott is meglegyen a minőség és a mennyiség.

Van mire nézni a héten, három tréningünk lesz a pénteki DVTK elleni idegenbeli bajnokiig, aztán vasárnap jön a Dunaújváros, amely nem annyira rossz csapat, mint azt a helyezése mutatja.

Azt kell, hogy mondjam, nem lesz könnyű a hétvégénk – zárta mondanivalóját György József.

A DEAC pénteken 18.30-tól Miskolcon vendégszerepel, vasárnap pedig ugyancsak fél héttől a Dunaújvárost fogadja.

MSZ