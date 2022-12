Szombaton 18 órától az EGIS Körmend együttesét fogadja a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NBI./A 10. fordulójában.

David Dedek együttese csak abban az esetben marad versenyben a Magyar Kupa részvételért folytatott versenyben, ha legyőzi az előző kiírás ezüstérmesét.

A vasi piros-feketék finoman fogalmazva sem a kedvenc ellenfelei a cívisvárosiaknak, hiszen eddigi kilenc elsőosztályú találkozásuk során mindössze egyszer hagyták el győztesen a pályát. A legutóbbi és egyben egyetlen DEAC-sikerig egészen 2018 őszéig kell visszautaznunk az időben, azóta nem sikerült legyőzni a Körmendet az NBI.-ben. A két gárda közös történetében mindenesetre volt még egy emlékezetes debreceni siker, a végül ezüstéremmel záródó 2020-21-es Magyar Kupa kiírás elődöntőjében 102-74-re győztek az akkor még Kovács Adrián által dirigált hajdúságiak – írja a deac.hu.

A körmendiek eddig két fronton is érdekeltek voltak, hiszen a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupákban is megmérettettek. Sok köszönet ugyan nem volt benne, hiszen a Bajnokok Ligájától már a selejtező első mérkőzésén búcsúztak a Léva elleni vereséget követően, míg az Európa Kupa G-csoportját 0-6-os mérleggel zárták. Utolsó nemzetközi mérkőzésüket szerdán játszották, a lengyel Anwil Wloclawek 94-67-re győzte le őket hazai pályán.

A honi bajnokságban azért már jóval meggyőzőbb a teljesítményük, döcögős kezdés után a legutóbbi négy találkozójukat megnyerték, így 5-2-es mérleggel tapadnak a dobogós helyeket elfoglaló Falco, Alba, Olajbányász hármasra. Otthonuktól távol eddig két mérkőzést játszottak, az első fordulóban hosszabbításban kaptak ki Oroszlányban, majd a 6. fordulóban viszonylag könnyedén nyertek az újonc Honvéd otthonában. Pontjaikért elsősorban három amerikai légiósuk, Moore, Mitchell és Chambers felelősek, de a közelmúltban Szolnokon brillírozó Cakarun, a Debrecenben is megforduló Omenaka, vagy a klub legendája, Ferencz Csaba semlegesítése is kulcsfontosságú lehet.

A DEAC a legutóbbi győzelme ellenére továbbra is a tabella alsó felében szerénykedik, ám egy bravúrgyőzelemmel akár a 8. helyre is felkapaszkodhatnak Polyákék. Az alapszakasz első feléből még négy forduló van hátra David Dedek együttesének, ahhoz, hogy az előttük álló mérkőzéseken még legyen esélye a kupaindulás kiharcolására a cívisvárosiaknak, szombaton mindenképpen be kell gyűjteniük a bajnoki pontokat.