Még a hokihoz képest is őrült meccset játszott egymással a DEAC és Dunaújváros a Jégcsarnokban vasárnap este. Ahogy arról portálunk is beszámolt, végül 6-5-re nyertek a hajdúságiak. Volt azon a meccsen minden, mint a búcsúba: sok gól, komoly hullámzás, nagy fordítások, és a közönséget külön tűzbe hozó pofonosztás. Remekül kezdetek a hazaiak, beszorították az Újvárost, Jakub Izacky góljával vezetést is szereztek, ám az Acélbikák kiegyenlítettek, így 1–1-ről indult a középső harmad. Amely rémálomszerűen kezdődött, hiszen bő 7 perc alatt hármat is benyelt a Debrecen, így 1–4-nél időt kért György József. Szerencsére hatottaka mesteri szavak, és még abban az etapnak egy gólra zárkózott a DEAC. A záró harmadban gyorsan egyenlítettek, majd két gólal elhúztak az egyetemistá (4–6), amit nehezen viseltek a vendégek, és rögtön puskaporossá vált a hangulat. Az utolsó percben egy gólra feljött a DAB, de a maradék időt már kihúzták György József tanítványai, így egy sikerrel a hátuk mögött szuszzsanhatnak valamenynit, ugyanis a válogatott öszsetartás miatt most egy kis szünet lesz az Erste Ligában.

A lefújás után Kecskeméti Áron másodedző joggal fogadhatta a csapat nevében a gratuláéciókat, de azt se hallgatta el, bár lehet, a nézők jól szórakoztak, még tud ennél sokkal jobban is játzsani a DEAC. – Nem ez volt legjobb meccsünk, de nem lehet elmenni amellett, hogy 1–4-ről felálltunk – mondta a HAON-nak. – A negyedik bekapott gól után időt kértünk, hogy összekapjuk a csapatot. Azt kértük, hogy foglalkoztassuk a vendégek kapusát, mert előbb-utóbb jönni fog a gól.

Egy időkérés arra is jó alkalom, hogy egyfajta jó momentumot képezzen, és kizökkentse a mérkőzést az addigi kerékvágásból.

Ez most be is jött szerencsére, visszajöttünk, jól játszottunk, szép találatokat szereztünk. Jól jön a válogatott szünet, mert mostanában sajnos alacsony létszámban vagyunk, és eléggé kifacsart állapotban vannak a srácok. A mi rendszerünk alapja, hogy amikor lehet, négy sorral játszunk, de erre mostanában nem volt lehetőségünk. Egy kedves barátom nekem azt tanította, hogy a profi játékost két dologgal lehet motiválni: a pénzzel, meg a szünnappal. Az előbbi nem a mi asztalunk, az utóbbit megkapták, remélem tudnak egy kicsit töltődnia fiúk – summázott a szakember.

Molnár Dávid megalkuvást nem tűrő játékkal segítette együttesét a győzelemhez. A debreceniek csapatkapitánya velősen értékelte a látottakat: – Jól kezdtük a találkozót, meg is szereztük a vezetést, majd jött az egyenlítés. A második harmadban következett egy rövidzárlat, ami meg is látszódott az eredményen.

De a csapat karakterét mutatja, hogy 1–4-ről is visszajöttünk a meccsbe, és meg is nyertük, bár az ilyen véghajráról szívesen eltekintettünk volna

– nyilatkozta a támadó.

Sági Martin gólja biztosította be a cívisvárosi sikert. A támadó bosszús volt a már-már szokásos rövidzárlatért, de büszke csapatára, hogy fel tudott állnia padlóról.

– Sajnos az utóbbi időben sok olyan kihagyásunk van, amikor percek alatt kapunk két-három gólt. Ez Miskolcon megpecsételte a sorsunkat, most viszont sikerült visszajönnünk. A rövidzárlatot kivéve összességében jól játszottunk, és fizikálisan is jobban bírtuk a végét. Örülök a három pontnak, mert nagyon fontos volt ez számunkra.

Vokla Rolanddal indulunk a válogatotthoz, mert kezdődik az edzőtábor, amellett lesz kettő mérkőzésünk Ausztriában is.

Új szövetségi kapitány van, most fogok találkozni vele először. Persze a többieket már kérdeztem, mindenki pozitívan beszélt róla. Nagyon komoly helyeken dolgozott, és minden részletre ügyel, mindennek klappolnia kell. Részletes és szigorú taktikai jégkorongot vár el, kíváncsian várom a közös munkát – mondta el Sági Martin.

A DEAC legközelebb december 20-án, kedden lép jégre, amikor a Budapest Jégkorong Akadémiát fogadja a Debreceni Jégcsarnokban.

MSZ