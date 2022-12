A DEAC férfi futsalosai az esztendő utolsó hazai bajnokiján a Veszprémet fogadták a DESOK-ban. A presztízsrangadóra bővültek Elek Gergő vezetőedző variációs lehetőségei, mivel lejárt Harmati Tamás eltiltása, illetve a sérüléséből visszatérő Tóth Attila is bekerült a keretbe – áll a deac.hu-n.

Az első percben Molnár Raul tűzött kapura egy szabadrúgást, a próbálkozást Krajcsi Bence kitenyerelte. Nem sokkal később Ton jelentkezett egy centerezéssel, de a labdáról mindenki lemaradt. A másik oldalon Rácz Zsolt előtt adódott nagy lehetőség, de a debreceni gólvágó kicsit totojázott, így nem született gól ebből a lehetőségből sem. Ezt követően Ton bosszankodhatott, mivel a bal alsóba tartó kísérlete a kapufán csattant. A bakonyiak másik légiósa már pontosabban célzott, Gavrilovics kicsit kiszorított helyzetből is túljárt Krajcsi eszén. A bekapott találatot követően egyre inkább átvette a kezdeményezést a DEAC, Spandler Mátyást többször is megdolgoztatták. A bakonyiak cerberusa a kilencedik minutumban már nem segíthetett, ekkor Thiago távoli bombáját még védte, de a kipattanó Rácz elé került, aki gólpasszal jelentkezett, az akciót Szabó Ábel fejezte be. A folytatásban sem unatkoztak a drukkerek, nagy iramot diktáltak a csapatok. Szerencsére még az első félidőben összejött a fordítás: Thiago nagyjából tizenöt méterről eleresztett egy újabb sistergős löketet, ezt pedig Spandler már nem foghatta. A szünetig megőrizte minimális fórját az egyetemi klub, így ők mehettek jobb hangulatban az öltözőbe.

A második félidőben már a tizennyolcadik másodpercben egalizált a Veszprém, ismét Gavrilovicsot lehetett dicsérni, a szerb futsalos meglógott, és a hatoson belül finom emeléssel megzörgette a hálót. Deiby is feliratkozhatott volna a gólszerzők listájára, ám a léc kibabrált vele. Kisebb kényszerszünet borzolta a kedélyeket, mivel az eredményjelző meghibásodott. Az intermezzót követően folytatódott a nagy csata a játéktéren. A játékrész derekán Fridrich Dávid megvillant, ezzel a veszprémiek tettek egy lépést a diadal felé. Hajtott a DEAC az egalizálásért, ami Thiago tízméteresével összejött. A hátralévő időben sem lazsáltak a felek, ám újabb gól már nem született, vagyis az összecsapás 3-3-as remivel zárult. Ezzel a pontosztozkodással a Debrecen továbbra is veretlen ebben a szezonban hazai környezetben.

Krajcsiékra idén még egy bajnoki vár, december 22-én Kecskeméten lesz az évzáró.