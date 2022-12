A championat.asia szerint a fehérorosz Energetik-BGU 25 esztendős támadója, Bobur Abdiholikov hivatalos ajánlatot kapott a DVSC-től és a lengyel Lechia Gdansktól.

Azt írják, hogy a Loki vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics személyesen kereste meg a négyszeres üzbég válogatott csatárt, akinek év végével kifut a szerződése klubjánál.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy két másik lengyel klub is érdeklődött a Transfermarkt oldal által 1 millió euróra tartott, 175 cm magas játékos iránt, ám a Korona Kielce végül felhagyott a próbálkozásokkal, és a Zaglebie Lubin is átigazolási célpontot váltott. Arról is volt információ, hogy a csatár a horvát Hajduk Splitnél is képben volt.

Az elmúlt szezonban Abdiholikov 30 meccsen 26 góllal és 7 gólpasszal segítette csapatát a ligában, amivel elnyerte a fehérorosz bajnokság legjobb góllövőjének, csatárának és játékosának járó díjakat, valamint második lett az Üzbegisztán legjobb labdarúgója szavazáson.

Itt egy őszinte és egy válogatás videó a játékosról.

MSZ