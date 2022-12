Véget értek a megyei I. osztály küzdelmei Hajdú-Bihar megyében is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei is. A debreceni DASE gárdája a hetedik pozícióban várja a tavaszi folytatást. A cívisvárosi csapat 15 mérkőzésből 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel a tabella hetedik helyén áll jelenleg, 31 rúgott és 11 kapott góllal. Jól mutatja erejüket, hogy a pontvadászat egészét tekintve ők kapták az ötödik legkevesebb gólt az ősz során. A vezetőedző, Kovács Miklós a HAON-nak értékelte teljesítményüket. – Fontos megemlítenem, hogy nem gondolkodtunk helyezésben a szezont megelőzően, de tavaly is hetedikek voltunk, jelenleg is így állunk, így a pozíciónkat tekintve nem léptünk előre, de sokkal szorosabb lett az élmezőny, s mindenképpen pozitívum, hogy mi is ide tartozunk. Remekül kezdtük az őszt, ezt követően ránk jellemzően kisebb hullámvölgybe kerültünk. Sajnos ezzel kalkuláltunk is, hiszen ahogy elkezdődik az egyetem, úgy mindig nehezebben állnak össze a dolgok. Ebből szerencsére sikerült kijönnünk, s rendezni a sorokat. A srácok fogékonyak a munkára, és a szellemiségre, amit képviselek, így pozitívan tekintek a jövőre – mondta a tréner.

Forrás: Kiss Annamarie

Fókuszban a tavaszi szereplés

A legmagasabb megyei osztály tabelláját figyelembe véve nagy szakadék van a mezőny felénél, melynek indokai Kovács Miklós szerint összetett dolgok, de jól mutatja a cívisvárosi csapat játékosaink mentalitását, hogy az élbolyhoz közelebb helyezkednek el, mint a pontvadászat második feléhez. A szakember elmondta, nem elégedetlen a hetedik hellyel, de saját szemlélete szerint minden meccsből a maximumot szeretné kihozni, így az idény végén akár feljebb is lépne a tabellán. – Meccsről meccsre gondolkozunk, és titkon reménykedek abban is, hogy a fiúk képességeit tekintve akár a dobogó is megcsíphető lehet, de a realitás talaján maradva ez még messze van.

Nem szeretnék ráerőltetni semmit a csapatomra, hiszen továbbra sincsenek elérhetetlen elvárásaim feléjük, de hogyha minden összejön és a szerencse is mellénk áll, akkor bármi lehet tavasszal

– nyilatkozott a várakozásairól a szakember, majd hangsúlyozta: a Balmazújváros elleni mérkőzés a kedvenc találkozója az ősz során, hiszen azon az összecsapáson szinte tökéletesen játszott a DASE.

A közösség erejére építenek

A megyei bajnokságokban sokszor előfordul, hogy van egy-egy olyan játékos, aki az egész csapatot húzza magával és gyakorlatilag egy személyben dönti el a mérkőzéseket, de a DASE-nál a közösség erejében látják leginkább a siker kulcsát. Kovács Miklós elmondta, régóta dolgozik együtt a csapat zömével, de télen szeretné megerősíteni a keretet. – Idestova már három éve edzem a srácok többségét, s szerencsére jól ismerjük egymást, a futballról alkotott képemet is elfogadták, és ebben a rendszerben dolgozunk nap mint nap. A megyei csapatok nagy többségénél elmondható az, hogy látszik a karakterük, ahogyan az is, hogy mit szeretnének játszani a pályán. Szerencsére ez rólunk is elmondható, ami abszolút az elvégzett munka gyümölcse.

Fiatalokkal játszunk hétről-hétre, de nem titkolt célom, hogy a tél folyamán tudjak hozni játékosokat, akik tudnak ennél is jobban lendíteni az eredményességünkön.

Remek közösség jellemez minket az öltözőn belül, amelyre nagyon büszke vagyok, és véleményem szerint ennek tudható be leginkább a jó szereplésünk – árulta el az edző, majd hozzátette: nem jellemző csapatára az egyénieskedés, de Bucz Bence teljesítménye mellett nem szabad szó nélkül elmenni, hiszen a debreceni csatár 16 találatával a megyei I. osztály góllóvőlistájának második helyezettje lett az őszi etapban.

Orosz Krisztofer