A DEAC férfi kézilabdázói az év utolsó bajnokiján a második helyen álló PLER-Budapest csarnokában vizitáltak szombat délután. A fővárosiak otthonában csak a Vecsés tudott két pontot szerezni a mostani szezonban, sajnos Mándi Norbert legénysége nem tudta megismételni a Pest megyeiek bravúrját – számolt be a klub honlapja.

A Debreceni Egyetem gárdája nem indította valami jól a mérkőzést, a 11. percben 4–1 állt az eredményjelzőn. Aztán összekapták magukat a cívisvárosiak, és egy 3–1-es sorozattal felzárkóztak. Újabb fordulat következett, amelynek köszönhetően ismét az ellenfél került kényelmesebb helyzetbe. A hazaiaknál az egykori debreceni játékos, Zalai Balázs is iparkodott, végül négy találattal zárta az ütközetet. István Péter faragott a vengédek hátrányán, ám a szünetig megint kinyílt az olló, és 15–11-nél jött a félidő.

A második játékrészben továbbra is az üldöző szerepében tetszelgett a DEAC. Kiss Roland remek napot fogott ki, mind a hét helyzetét értékesítette, de a remeklése ellenére sajnos nem lógott a levegőben a pontszerzés esélye. Többször is feljöttek a fiúk háromra, ám ennél jobban nem tudták megközelíteni a PLER-t. Különösen bosszantó volt, hogy hét büntetőből négy is kimaradt. A végén hazaiak 29–24-es győzelemnek örülhettek.

A jelenleg tizenkét ponttal álló DEAC a kisebb téli szünetet követően a Salgótarjánt fogadja majd január 28-án.