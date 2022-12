A nyártól erősíti a DVSC Schaeffler együttesét a francia válogatott Catherine Gabriel, de már ennyi idő után is látszik, hogy nagy fogást csinált a kapussal a Loki. A játékos minden mérkőzésen ezer fokon ég, bravúrjaival pedig sok kulcspillanatban segített a piros-fehéreknek a győzelem kivívásában. A HAON-nak adott interjújában a kézis többek között elmondta, számos megkeresése közül miért éppen a Vasutast választotta a nyáron, illetve arról is beszélt, hogyan érzi magát a cívisvárosban.

Hogy lett belőled kézilabdázó és kapus?

Egy kisvárosban, Sochaux-Montbéliard-ban kezdtem a kézilabdát. Az unokatestvérem már kézizett, és egyszer elmentem megnézni, megtetszett a hangulat, így én is kipróbáltam magam. Az edző jelezte, hogy jó vagyok, így ott maradtam, bár először mezőnyben játszottam. Aztán egyszer betettek a kapuba, és utána azt mondták, úgy látják, ott lennék a legjobb helyen, így a háló előtt ragadtam.

Miért döntöttél úgy, hogy külföldön folytatod a karrieredet?

Nyolc esztendőt töltöttem el a Besanconnál, utána Nantes-ban és Párizsban is kettő-kettőt. Huszonnyolc évesen úgy éreztem, ideje felfedezni egy másik bajnokságot. Felhívtam a menedzseremet, és mondtam neki, külföldön szeretném folytatni a pályafutásomat, így próbáljon keresni egy olyan klubot, amelyik erős, a nemzetközi kupában is érdekelt, és jó a közösség is az öltözőben. Több ajánlatom is volt, ám szerencsére rátaláltunk a Lokira, aminek nagyon örülök, boldog vagyok itt.

Miért éppen a magyar bajnokságot és a DVSC-t választottad?

Tudtam, hogy erős a magyar pontvadászat, szinte bármely csapat legyőzheti a másikat. Akartam ezt a kihívást, és felfedezni az NB I.-et. Beszéltem telefonon Szilágyi Zoltánnal, majd több meccsét is megnéztem a gárdának és láttam, hogy egy erős, fiatal csapatról van szó. Pont ilyet kerestem, így azt mondtam: oké, vágjunk bele!

Forrás: Czinege Melinda

Mit szólsz az eddigi hazai bajnokikhoz, illetve a hangulathoz?

Nagyon jó meccseket játszottunk eddig itthon, boldog vagyok, mert minden összecsapás nehéz, de megmutattuk, mennyire erősek vagyunk. Tetszik, hogy milyen sokan jönnek ki a találkozóinkra, remélem, legközelebb megtelik a csarnok, mert el sem tudom képzelni, milyen lesz akkor a hangulat. Párizsban a rengeteg sportág miatt kevés néző előtt játszottunk, de itt hihetetlen a meccseink atmoszférája. A szurkolók ugyanúgy megőrülnek, ahogy én, és imádom, óriási energiákat adnak nekünk a hatvan perc alatt.

Hogy jössz ki a csapattársakkal? Könnyen ment a beilleszkedés?

Eddig jól érzem magam, jó a hangulat az edzéseken, és azon kívül is. A lányok nagyon rendesek, bármit kérek, mindenben segítenek, ami sokat jelent számomra. Nagyon tetszik, hogy fiatal a csapat, mert én olyan ember vagyok, aki szereti átadni a tudását, tapasztalatát, és erre is fogékonyak a csajok.

Kivel a legjobb a kapcsolatod a csapatból?

Mindenkivel jóban vagyok az együttesből, de nyilván a külföldi játékosokkal több időt töltünk együtt, mert ők jobban beszélnek angolul, illetve erősebben átérzik azt, hogy milyen távol lenni az otthontól. Talán nem lesz meglepő, de a magyar lányok közül Planéta Szimonettával vagyok a legjobb viszonyban, mert ő beszéli az anyanyelvemet, hiszen játszott Franciaországban.

Hogy érzed magad a városban?

Szeretek itt lenni, mert az emberek nagyon kedvesek velem. Debrecen egy csendes és biztonságos város, akár este is sétálhatok a belvárosban, nem fog bajom esni. Szeretek a lányokkal elmenni vacsorázni, „shoppingolni”, vagy éppen más sporteseményre járni. A csajokkal voltunk már foci- és jégkorongmeccsen is. De emellett is számos kikapcsolódási lehetőség akad.

Forrás: Czinege Melinda

Van kedvenc helyed a városban? Mit gondolsz a konyhánkról?

Az egyetlen magyar étel, amit eddig kóstoltam a gulyásleves, az ízlett, így szeretnék majd még több magyar étket kipróbálni. Eddig leginkább a belvárosban ültünk be enni, úgyhogy egyelőre egy olasz étterem a kedvenc helyem Debrecenben.

Mit tudtál korábban hazánkról és a magyar emberekről?

Először azt hallottam a magyar emberekről, hogy zárkózottak, és nem nagyon szeretnek idegenekkel beszélgetni, de nagyon pozitív meglepetés ért, mert ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam. A lányok és az emberek is – még azok is, akiknek nem megy annyira az angol – beszélgetnek velem, ami jólesik.

Nehéz a magyar nyelv?

Nagyon bonyolult. Próbálom megtanulni az alapkifejezéseket, amiket gyakran használnak az emberek, de bevallom, hogy eddig nem jutottam sokra. Az ilyenek már mennek, hogy köszönöm szépen, sziasztok, de nem vagyok biztos benne, hogy megtanulok magyarul, amíg itt játszom, de próbálok minél több mindent majd magamba szívni.

Egyedül laksz, vagy van valakivel megosztani a debreceni otthonodat?

Egyedül élek az albérletemben, nincs kisállatom sem. Időnként meglátogatnak a szeretteim, de rajtuk kívül a lányokkal szoktam menni kikapcsolódni. Hiányzik a családom és a barátaim, de tudtam, hogy mit vállalok. A technológiának köszönhetően folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, ami sokat segít, egy-másfél havonta pedig személyesen is meg tudnak látogatni.