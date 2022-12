A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze. A tagoknak december 30-án 10 óráig lehet szavazni az interneten, a szövetség és az M4 sportcsatorna szakértői által összeállított listára. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről – számolt be a Debreceni Sportcentrum honlapja.

A DSI Debrecen két kiválósága, Senánszky Petra és Kozák Luca is ott van az Év női sportolója cím jelöltjei között. Az országos bajnok gátas az Év sportpillanata cím jelöltjei között is megtalálható. Ebben a kategóriában a szurkolók is leadhatják voksukat az interneten.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2023. január 9-én, hétfőn, új helyszínen, a budapesti Operaházban rendezi meg az M4 Sport-Az Év Sportolója Gála 2022 díjátadót. A műsor 19.30-tól látható majd az M4 Sporton.

Jelöltek az év női sportolója címre:

FEGYVERNEKY ZSÓFIA (kosárlabdázó, az Euroliga-győztes Sopron Basket csapatkapitánya)

GULYÁS MICHELLE (öttusázó, egyéniben világbajnoki 2., Világkupa-3, csapatban vb-3.)

KESZTHELYI-NAGY RITA (vízilabdázó, a világbajnoki ezüstérmes válogatott csapatkapitánya)

KOVÁCS ZSÓFIA (tornász, Európa-bajnok ugrásban)

KOZÁK LUCA (atléta, Európa-bajnoki ezüstérmes 100 m gátfutásban)

KŐHALMI EMESE (kajakozó, világbajnok, 2-szeres Európa-bajnok)

MADARÁSZ VIKTÓRIA (atléta, Európa-bajnoki bronzérmes)

MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA (úszó, Európa-bajnok)

SENÁNSZKY PETRA (úszó, 3-szoros világjátékok-győztes, 2-szeres ezüstérmes uszonyos úszásban, vízi- és életmentésben)

VAS KATA BLANKA (kerékpáros Eb-bronzérmes terepkerékpárban; a női Giro d'Italián viselte a legjobb U23-asnak járó fehér trikót)

Jelöltek az év sportpillanata címre

A férfi kézilabda K&H Liga döntőjének utolsó másodpercei, Rosta Miklós gólja

A Giro d'Italia magyarországi Nagy rajtja

A Sepsi OSK, első székelyföldi csapatként, megnyeri a labdarúgó Román Kupát

Gazdag Dániel gólja Wolverhamptonban, az angolok ellen 4–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Kozák Luca sporttörténelmi Európa-bajnoki ezüstérme a 100 méteres gátfutásban

Kristoffer Zachariassen gólja a Monaco elleni Európa-liga-mérkőzésen, amivel a Ferencváros megnyeri csoportját

Liu Shaoang győzelme 500 méteren Pekingben, amivel megszerzi Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét

Milák Kristóf világcsúcsa a budapesti vizes-világbajnokságon

Rescsik Csaba parasportlövő megszerzi az első kvótát a párizsi paralimpiára

Szilágyi Áron döntő tusa, amivel megnyeri egyéni világbajnoki döntőjét

