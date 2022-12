Megtartotta hagyományos az Év Egyetemi Sportolója Díjátadó Gáláját a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS). Az Uránia Filmszínházban megrendezett eseményen a világversenyeken kitűnően szereplő egyetemistákat díjazták.

Elismerésben részesült a DEAC kardozója, Battai Sugár Katinka is, aki a felnőtt világbajnokságon hallgatóként aranyérmet szerzett Év Egyetemi Sportolója-díjat vehette át – írja a deac.hu.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar rekreáció és életmód szakán tanuló vívó a júliusban Kairóban nyert csapat vb-címnek köszönhetően kapott oklevelet és plakettet.

A MEFS honlapjának beszámolója szerint dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte: mindig dicsérendő, ha egy sportoló az edzések mellett az egyetemeken is kimagaslót nyújt. Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos, a MEFS elnöke beszédében ismertette az elmúlt év sikereit, majd hozzátette, hogy fontos mérföldkő lesz a 2024-es Európai Egyetemi Játékok is, amelynek Debrecen és Miskolc ad otthont.