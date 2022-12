Mint azt a deac.hu írja, négy hiányzója is volt a Debreceni Egyetem alakulatának, a hosszabb ideje maródi Keenan Gumbs és a héten térdműtéten átesett Garamvölgyi Ákos mellett Balázsi Soma és Gáspár Mátyás sem tudta vállalni a játékot, utóbbi helyét Kovács Ákos vette át a kezdőcsapatban. A fiatal játékos meg is hálálta a bizalmat, Peringer két közelijét követően ő szerezte az első debreceni pontokat egy hárompontos formájában. A vendégeknél nyoma sem volt a múlt heti Nyíregyháza elleni vereségnek, bátran kosárlabdázva folyamatosan növelték előnyüket, és Mijovics triplájával a negyed derekán hat ponttal megléptek (8-14). Az ezúttal is a padról érkező Tóth és Mócsán pontjaival megkezdték a felzárkózást a hajdúságiak, sőt két perccel a negyed vége előtt Kenéz középtávolijával át is vették a vezetést. Drenovac pontjainak köszönhetően tovább nőtt a különbség, így Demeter dudaszós hárompontosa ellenére is kétpontos hazai vezetéssel zárult az első etap.

A folytatásban stabilizálódott a cívisvárosi védekezés, a második játékrész feléig csak Kopácsi távolija jelentette az egyetlen vendég kosarat, s bár Polyákék kezében is sokszor dadogott a labda támadásban, Drenovac ziccere után Baksa Szabolcs volt kénytelen időt kérni (29-22). Az egyperces szünet után Peringer egy zsákolással büntetett meg egy debreceni védelmi hibát, Sherman büntetője és Demeter duplája után pedig kettőre zárkózott a Honvéd. Tóth centermunkája után Kovács zsákolt hatalmasat egy gyorsindításból, így a meglehetősen alacsony színvonalú elő félidőt 33-27-es debreceni vezetés zárta.

A fordulás után Polyák hárompontosát és Taylor zsákolását követően hamar tíz fölé nőtt a hajdúsági fór, a csapatkapitány második triplája után pedig a vendégek szakmai stábja ki is kérte taktikai szünetét (43-28). Jót tett az egyperces szünet a rekordbajnoknak, a házi pontkirály Mijovics révén megkezdték a felzárkózást. A bedobott hárompontosoknak köszönhetően el is kapták a fonalat, a negyed utolsó percében Sherman kettő plusz egyével pedig tízen belülre zárkóztak (51-44).

A záró felvonást Tanoh Dez tempója nyitotta, melyre Scott válaszolt azonnal egy betörés után. Érezhetően gödörbe került a DEAC, a vendégek fiatal bedobójuk pontos dobásainak köszönhetően pedig újra nyílttá tették a mérkőzést. Kereken öt perccel a vége előtt Mijovics értékesített kiszorított helyzetből egy kettest, mely már David Dedeknek is sok volt, időkérése közben zengett a debreceni kispad. (57-55). Völgyi közelijével egyenlített a Honvéd, de mielőtt vérszemet kaphattak volna, Scott értékesített két közelit, majd Polyák talált be kintről (64-59).

Az utolsó percekre végül összekapta magát a Debreceni Egyetem alakulata, a győzelem végül nem forgott veszélyben, de a mutatott játékot látva jócskán lehetett hiányérzete a debreceni publikumnak.