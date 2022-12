Hazai szempontból rémálomszerűen kezdődött a második harmad, a fejben talán még az öltözőben ragadt debreceniek hibáját kihasználva Varga lőtte ki a bal sarkot egy kontrából az etap első percében, megfordítva az állást. 1–2.

De nem volt vége, Szalma révén a következő lehetőségét is gólra váltotta a DAB, így szűk négy perc alatt el is lépett a Debrecentől. 1–3.

Ocsúdott a DEAC, magasabb sebességbe kapcsoltak a fekete mezesek, de a nagyobb hevület kiállításba torkollott, Dominik Novotny ülhetett le a büntetőpadra. Majd állhatott is szinte fel onnan rögtön, mivel a vendégek pillanatok alatt kihasználták a lehetőséget, Somogyi mattolta Gönczit. 1–4.

Bő hét perc alatt hármat nyeltek be az egyetemisták, így nem volt meglepő, hogy György József időt kért. A mester igyekezett rendezni a (három) sorát, és felrázni játékosait a kábulatból. Hatottak is a mesteri szavak, Mark Szmirnov emberelőnyből végre kaput talált. 2–4.

Sőt, tovább zárkóztak a hazaiak. Dmitri Zalamaj volt eredményes, máris csak egy volt (3–4) közte a 36. percben.

Szmirnov léphetett ki egy ajándék koronggal, de – nincs rá jobb kifejezés – a hazaiak fiatal orosz támadója eltotojázta a lehetőségét.

A harmadik harmad rögtön egy hazai emberelőnnyel indult, és egy hazai góllal folytatódott, Jan Dalecky iratkozott fel a góllövők listájára. 4–4.

Minden kezdődött elölről, Dézdi duplázhatott volna, de Gönczi Lajos nagyot védett. Egy Spirko-Dalecky varázslat után Jarvinen mutatott be bravúrt. Az újvárosiak közül Niskanen ült ki a büntetőpadra bottal lökésért, Zalamaj pedig egy gyönyörű szóló után lőtt a kapus lábai között a kapuba a 47. minutumban. 4–5.

Mindjárt puskaporossá is vált a levegő, el is csattantak az első pofonok a dunaújvárosi kapu mögötti paláknál, amibe többen is bekapcsolódtak a jégen lévők közül. Végül a bírók a hazaiak közül Oleg Szoszunovot, míg a másik oldalról Somogyit küldték le 2–2 percre higgadni. Négy-négy mezőnyjátékossal folytatták a csapatok, a nagyobb hely gyorsabb játékot, és több helyzetet is eredményezett.

Gönczi Lajos újabb szép hárítással jelentkezett, de Jarvinen sem fagyott oda a jéghez a másik kapuban.

Molnár Dávid is kivált átmenetileg, de a DEAC megúszta az emberhátrányt.

A hajrához közeledve Sági Martin lépett ki Spirko jó passzával, és a kapus és a vas között a rövid felsőbe lőtt az 53. minutumban. (6–4)

Kétgólos előnybe került a Debrecen, melyet nehezen viseltek a vendégek, és időnként felbőszült bikaként viselkedtek a pályán, Persze a debrecenieket sem kellett félteni, nem maradtak adósai a fehér mezeseknek, akik lehozták a kapusukat is az utolsó percben. Meg is lett rögtön az eredménye, hiszen a Jarvinen helyett jégre lépő Dézsi azonnal betalált. 6–5.

György József időt kért, a DEAC pedig kihúzta az utolsó másodperceket, így egy őrült meccsen nyert 6–5-re.

MSZ