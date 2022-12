A magyar sportban a nagy sikerek és a világraszóló diadalok mellett több botrányos eset is történt, amivel akár hetekig is foglalkozott a sajtó. A legérdekesebbeket összegyűjtötte az Origo, és válogatásukban megemlítik a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában történteket is. Október 10-én a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Debrecen csapatát a Groupama Arénában.

A találkozó végén Dzsudzsák Balázs, a debreceni csapat kapitánya rendesen felkapta a vizet, ugyanis a Fradi támadója, a marokkói Ryan Mmaee egy sikeres szerelés után köpött egyet felé.

Dzsudzsák a 92. percben megpróbált cselezni a bal oldalon, a visszazáró Mmaee azonban szerelni tudta, a labda pedig kiment az oldalvonalon túlra. Ez után Dzsudzsák elindult a labdáért, de közben mondott valamit Mmaeénak, aki mellel finoman leütközte, majd nemes egyszerűséggel elköpött pár centire Dzsudzsák mellett. A ma már 109-szeres válogatott focista dühösen megindult a Fradi játékosa felé, és üvöltve azt kérdezte: „Mi a f.szt csinálsz, b.ssza meg?”

Ezt követően a játékvezető és a csapattársak véget vetettek a incidensnek, amelynek a végén egyik játékos sem kapott lapot. A DVSC a mérkőzés után kiadott közleményében jelezte, hogy minden esetben tiszteletben tartja a pályán elért eredményt és a játékvezetők döntéseit. Azonban a klub nem mehet el szó nélkül a Dzsudzsák Balázzsal szemben tapasztalt kirívó incidens mellett, ezért kénytelen megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottságához forduljon, de az ügynek nem lett érdemi folytatása.