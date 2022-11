Rómában tartották meg a napokban az AMD Mondial Dance World Championship világbajnokságot, amelyen Szilágyi Judit I. helyezett lett felnőtt special kategóriában.

A versenyző a kijutási lehetőséget az Unity For Passion Dance Fest elnevezésű megmérettetésen szerezte meg. A koreográfiáját – melynek az E.M fantázia nevet adta – maga állított össze, valamint a tematikáját is a saját elképzelése alapján valósította meg. Extrém külseje egyedivé varázsolta produkcióját, és a látványvilágot tovább fokozta, hogy három mazsorettbotot is beépített a koreográfiába.

– Egy nagyon erős és sokszínű mezőnyben kellett megméretnem a tudásomat. Hatalmas és maradandó élményben részesültem mind a bajnoksággal, mind a kintlétemmel. Ráadásul mindezt a szüleimmel közösen élhettem meg, akik teljes mértékben támogattak – árulta el a világbajnok.

A táncos számára a szezon tovább folytatódik, novemberben Szerbiában fog bizonyítani, illetve több hazai versenyen is részt vesz.

Dandé Melinda