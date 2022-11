Az eddig nyeretlen fővárosiak elleni találkozó papíron a debrecenieknek állt, és szerencsére nem is hagytak sok kétséget. Somorjai Sebestyén avatta fel elsőnek az Oázis kapuját bő két perc elteltével, majd a csapatkapitány, Macsi Patrik növelte a vendég előnyt. A negyed végén Macsi Martin is eredményes volt, rögtön kétszer egymás után, akcióból. A hazaiak az utolsó másodpercekben büntetőből szépítettek, de ez csak a kozmetikázásra volt elég (1-4) – olvasható a dvse.hu-n.

Emlékezetes gólzáport láthatott a közönség a második nyolc percben. A felek 11 gólt szereztek – kevésbé gólgazdag mérkőzéseken ennyi találat szokott esni 32 perc alatt. Az adok-kapokból 8-3 arányban a debreceniek jöttek ki jobban. A félidőre megnyugtató nyolcgólos előnnyel mehetett a DVSE (4-12).

A debreceniek lendülete fordulás után sem hagyott alább, és további hat gólt helyeztek el a vendéglátó kapujába. Túloldalon viszont csak egyetlen találat született, így a záró felvonásra már teljes nyugalommal készülhetett a DVSE (5-18).

Az utolsó negyedben már a vendégek koncentrációja is csökkent, de azért ezt a játékrészt is sikerült megnyerniük a debrecenieknek, akik négy akciógólt szereztek sorrendben Macsi Martin, Rózsa Bence, Dienes Balázs és Kis Ferenc révén. Az Oázis háromszor köszönt be, mellyel kissé felzárkózott, de összességében kétség sem férhetett hozzá, kié lesz a három pont.

A debreceniek 22-8-ra nyertek, így kilenc meccsen kilenc győzelemmel vezetik az OB1/B-t. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a nyolc(!) gólig jutó Macsi Martin volt.

„Jó volt a kezdés, összeszedetten, koncentrálva játszottunk és irányítottuk a meccset. Néhány hiba azért akadt – főleg védekezésben -, erre a jövőben majd jobban oda kell figyelnünk. Összességében elégedett vagyok, a srácok odatették magukat és próbálták azt játszani végig, amit kértem tőlük.” – nyilatkozta a lefújást követően Kádár Kálmán, a DVSE-Master Good vezetőedzője.

A debreceniekre jövő héten a szezon eddigi talán legnagyobb rangadója vár az Invictus ellen. Mivel a Debreceni Sportuszoda 50 méteres medencéje továbbra sem üzemel, a találkozót Nyíregyházán játsszák majd a felek.