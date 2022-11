A DEAC ellenfele ezúttal az a Gyergyói HK volt, amelynek minimum törekvése, hogy bejusson az Erste Liga négyes döntőjébe. Ez pedig nem csupán jámbor óhaj az erdélyi alakulat részéről, amely a bajnokság egyik legerősebb keretét válogatta össze. A gyergyóiak harcmodora nem igazán fekszik a debrecenieknek, legutóbb például 5-2-re nyertek a mieink ellen – emlékeztet a deac.hu.

A GYHK november elsején is hű maradt önmagához, pedig igencsak jól kezdett a debreceni legénység: Hetényi Zoltánnak az első harmadban a szokásosnál jóval kevesebb munkája akadt. Ám ekkor következett a szezon legpechesebb kapott góljainak egyike, ráadásul hazai emberelőnyben. A DEAC egyik hátvédje elcsúszott, és Brance Orban besétálhatott Bodó átadásával. Az ellenfél mindösszesen ötször lőtt kapura, végső soron helyzet nélkül szereztek vezetést, ami hosszabb időre elvette a cívisvárosiak játékkedvét. A 24. percben egy ártalmatlannak tűnő bulit veszített el az egyetemista gárda, Brance Orban beadását Tranca lőtte be takarásból. Ezután egymás után három kiállítás történt a vendégek soraiból, de mindegyik kihasználatlan maradt. Az 55. percben Sosunov nagy bombája beakadt, ami jól jött, de eléggé későn. 58.58-nál György József időt kért, üres kapuval próbálkozott a DEAC. Hét másodperccel a dudaszó előtt Vincze Péter támadta sikerrel az elárvult debreceni kaput, és beállította a végeredményt.

A gyergyóiak a meccs elejétől kezdve mindenáron arra törekedtek, hogy elrontsák a mieink játékát, ami végső soron sikerült nekik. A hazaiak jól játszottak, többet támadtak, jóval többet célozták meg a gyergyói kaput (43-26). Ugyanakkor négy emberelőnyös szituációból sem tudtak betalálni, és a szerencse sem állt az oldalukra.

A találkozó után a DEAC szakvezetője, György József értékelte a történteket. – A mérkőzés végén nem volt és azóta sincs hiányérzetem, kimondottan jó hokit játszottunk. Mind a három harmadban többet lőttünk kapura, mint az ellenfelünk. Az első etap során emberelőnyben voltunk, amikor a gyergyóiak letámadták a kijövetelünket, leolvastak egy játékszervezési hibát és az egyetlen komolyabb helyzetükből megszerezték a vezetést. A második harmadban ott folytattuk, ahol előtte abbahagytuk, ám egy elveszített buli utáni szituációból mégis az ellenfél duplázta meg az előnyét. A harmadik játékrészben igyekeztünk nyomást gyakorolni rájuk, de gólt csak öt perccel a meccs vége előtt tudtunk elérni. A végén lehoztuk a kapusunkat is, hat az öt ellen támadtunk, de a góllövés csak nem ment, pár másodperccel a dudaszó előtt üres kapura lőtték be a harmadik találatukat.

A fő problémánk megint csak az volt, hogy emberelőnyből nem tudunk gólokat szerezni, pedig felépítjük a támadásainkat és a szerencsével is hadilábon álltunk. A pozitívum az volt, hogy hatvan percen át töretlen akarattal, tisztességgel hajtottunk a pontszerzésért

– fejezte be értékelését a szakvezető.

A klubhonlap kíváncsi volt a gólpasszt adó és végig veszélyesen hokizó Sági Martin véleményére is. – Belülről ki-ki meccsnek éreztem ezt az összecsapást. Azt hiszem, hogy nem a pengés megoldásokról lesz emlékezetes, inkább a küzdés dominált. Összességében a GYHK jobban használta ki a lehetőségeit, mi viszont többször is hibáztunk. Az emberfórokról annyit, hogy nemrég változás történt az emberelőnyös sorok összeállításában, és még szükség van némi finomhangolásra. Gondot jelentett, hogy nem volt elegendő minőségű kijövetelünk a harmadunkból, letámadták a hátvédjeinket, így kevesebb alkalmunk volt az optimális építkezésre és a támadásokra. A védekező zónánk sem tökéletes, de sokat dolgozunk ezen a videóelemzések és az edzések során is, bízunk abban, hogy rövidesen pozitív előjellel változik meg a helyzet.