Ahogy arról portálunk is beszámolt, tizenegyedik helyen végzett a magyar női kézilabda-válogatott az északmacedón-montenegrói-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon. A magyar válogatott keretnek hat DVSC Schaeffler játékos – Vámos Petra, Töpfner Alexandra, Bordás Réka, Füzi-Tóvizi Petra, Hornyák Dóra, Kácsor Gréta – is tagja volt. A Haon Köstner Vilmost, a DVSC tiszteletbeli elnökét kérdezte a lokisták teljesítményéről. A mesteredző elmondta, a debreceniek közül leginkább Füzi-Tóvizi Petra és Vámos Petra teljesítményéről lehet pozitívan beszélni.

Vámos Petra

– Vámos Petra ha egy kicsit nehezen is indult, azért minden mérkőzésen láthatóan igyekezett mind a szervezésben, mind pedig a befejezésből kivenni a részét. Az elején küzdött azzal a kérdéssel, hogy irányítani vagy befejezni, utána kiderült, hogy ezt a kettőt is együtt is meg lehet csinálni. Összességében nehezen vette fel az Európa-bajnokság ritmusát, láthatóan dinamikai problémái voltak. Sokszor felvállalta a kevesebbet vállaló játékosok lövéseit, betöréseit is, amelyekről nem mindig sikerült jó megoldást választania, de azt gondolom, hogy ahogy haladtunk a mérkőzések sorozatában egyre meghatározóbb volt a teljesítménye. Sok játékperce is volt, és védekezésben is és támadásban is javuló formát mutatott. Azt gondolom, ha a teljesítménye nem is érte el az első két világversenyen mutatottat, ezúttal is meghatározó tagja volt a magyar válogatottnak bizonyítva azt, hogy hosszú távon lehetne rá számítani ezen a poszton – elemezte a tréner.

Füzi-Tóvizi Petra

Köstner Vilmos számára Füzi-Tóvizi Petra játéka egyértelműen kellemes meglepetés volt, hozzátéve, a játékoson látszott, tanult abból abból, hogy kimaradt az olimpiára utazó keretből. – Nagyon keményen dolgozott az Európa-bajnokságon, és elsősorban támadásban mindenképp az első számú beállója lett a magyar válogatottnak, akit meg is lehetett találni, és azokat jó százalékban eredményesen fejezte be. Középső védekezése Hornyák Dórával azért elmaradt attól a szinttől, amit én vártam tőlük, hiszen egy összeszokott párosról van szó. A megállító faultok, ütközések terén azért sok hiba volt, amit azt gondolom, ebből tanulva, visszanézve majd ki kell javítani a következő megmérettetésre, hogy ezt a feladatot mindketten eredményesebben oldják meg – hangsúlyozta.

Bordás Réka

A tréner a másik cívisvárosi beállósról, Bordás Rékától viszont sokkal többet várt. – Babának már az ősszel is voltak a játékában hiányosságok, és most a nemzetközi mezőnyben egyértelműen látszott, hogy elbizonytalanodott, elveszítette azt a határozottságát, amit a tavalyi bajnokságban, vagy világversenyen megszoktunk és megtapasztaltunk tőle. Támadásban és védekezésben is voltak gyengébb szereplései, bár a végén a szlovénok elleni meccsen jól védekezett. Testalkatából fakadóan a középső védők közül egyedül ő az, aki megállító falatokra képes, és fel tudja venni a versenyt azokkal a nagyobb testű, erősebb játékosokkal. Tőle mindenképpen azt várom, hogy ennél jobban szerepeljen a jövőben – szögezte le.

Hornyák Dóra

A gárda csapatkapitánya, Hornyák Dóra kapcsán elmondta, kézis védekezésben töltött sok időt a pályán, és ebből fakadóan a védelem meghatározó emberének kellett volna lennie. – Azt érzem, ebben azért voltak hiányosságok, és majd visszanézve ezeket a hibákat Dódó mind a kilépés, mind a megtartás, mind a beálló elleni védekezésben azért kell, hogy javuljon, hogy a csapatkapitányi feladatai mellett ezt is eredményesen tudja ellátni – véleményezte a rutinos játékos teljesítményét.

Töpfner Alexandra

A jobbszélre az utolsó pillanatban került be Töpfner Alexandra, a szélső leginkább a torna elején kapott szerepet, aztán már egyre kevesebbet. – Azokat a játékperceket, amiket kapott – főleg az elején – eredményesen használta ki, később kevesebb lehetősége kapott, és amikor percekre bekerült a pályára, akkor már nem tudott olyan szinten teljesíteni. De ha visszatérve a Lokihoz – amibe gyorsan és eredményesen illeszkedett be, mutatta ezt a válogatott meghívó is – ott folytatja ahol abbahagyta, akkor véleményem szerint megragadhat a keretben – jósolta Köstner Vilmos.

Kácsor Gréta

Kácsor Gréta nagy sanszot kapott azzal, hogy a posztján ketten is sérülés miatt dőltek ki előle, ám az Eb-n nem tudta hozni a magyar bajnokságban mutatott formáját. – Gréti számomra csalódás volt, hiszen sajnos nem tudott élni a lehetőséggel. Meglehetősen enerváltan játszott, gyenge lövőszázalékot produkált, és a középdöntő küzdelmei során már nagyon kevés játékpercet kapott. Szerintem benne mindenképpen több van, hisz az egyik legjobb kezű, legjobban emelkedő, legszínesebben lövő játékosunkról van szó, akinek tanulságul kell, hogy szolgáljon ez a torna – összegzett Köstner Vilmos.

