Bestrong SC – Létavértes SC’ 97 7–3 (6–0)

20 néző. Vezette: Muszka Z. (Tatár I., Hajdú I.)

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Hermann D. (Varga V.), Tisza T., Molnár Z., Bernáth Cs. (Kasza Á.), Katona T.(Lénárt P.), Katona Z. (Dobi N.), Papp K., Bartók P., Kincses D. Edző: Köstner Tamás

Létavértes SC’ 97: Fekete S., Pető Z.(Papp S.), Kontor B., Szabó V., Bora Z. (Balla E.), Vónya P. (Szabó Zs.), Mázló D., Kolompár J., Papp Z., Újvárosi M. (Vida F.), Zurbó B. (Zurbó Cs.). Edző: Posta Sándor

Gól: Tisza T. (3), Molnár Z., Papp K., Katona T. (2), illetve Szabó Zs. (2), Kontor B. Jók: mindenki, illetve Mázló D., Szabó Zs., Kolompár J. Ifi: 6–1

Köstner Tamás: Sajnálatos, hogy az ítéletidő miatt sokan nem láthatták az első félidei játékunkat. Akkor nagy kedvvel, kombinatívan és ami a legfontosabb, eredményesen is futballoztunk. A második játékrészben jó szokásunkhoz híven odafordítottuk a másik orcánkat, ezt a produkciót már kevésbé lehet pozitívan értékelni.

Posta Sándor: Irreális időjárási viszonyok közt megérdemelten vitte el a 3 pontot a Bestrong.

DEAC Nonprofit Kft. – DSC-SI 8–0 (2–0)

Vezette: Erdélyi T. (Kiss B., Farkas B.)

DEAC Nonprofit Kft.: Urbán G., Fodor T. (Ibrahim K.), Varga B., Kemecsei Cs. (Kiss M.), Kertész K. (Kovács M.), Orbán A. (Puskás B.), Virág G., Váradi L., Víg Zs., Béke T. (Tóth S.), Balogh Á. Edző: Katona László

DSC-SI: Balogh R., Tóth Cs., Lukács Á., Gajdos A., Gál A. (Sallai J.), Nánási M. (Balogh K.), Szabó Á. (Győri J.), Bakonyi M., Szikszai A., Klement A., Székely B. Edző: Selyem Nándor

Gól: Orbán A. (3), Kertész K., Varga B., Győri J., Puskás B., Ibrahim K.

Katona László: Az első félidőben nehezen törtük fel a vendégcsapat védelmét, és a helyzetkihasználásunk is hagyott kívánnivalót maga után. De az egyre magabiztosabb vezetésünk megnyugtatta játékosaimat, és a végére nagy gólkülönbségű győzelmet arattunk.

Selyem Nándor: Eddig nem nyilatkozott.

Püspökladány LE – DASE 1–1 (1–0)

50 néző. Vezette: Varga Gy. (Forgács K., Dobos K.)

Püspökladány LE: Kunkli Z., Szabó P., Nagy B., Berde M., Simon N., Makula A. (Daróczi D.), Németh M., Danka L., Jámbor M., Fegyverneki M., Pap L. (Nagy V.). Edző: Szabó Máté

DASE: Polyák F., Kiss L. (Nagy B.), Ibrahim K., Nagy L., Fényi B., Éder G., Bucz B., Ramakhutla S., Vilmányi D.(Hegedűs Gy.), Deák Z. (Barca Á.), Odunga I. (Éles M.). Edző: Kovács Miklós

Gól: Pap L., illetve Bucz B. Jók: Németh M., Nagy B., Kunkli Z. Ifi: 6–1

Szabó Máté: A megye egyik legjobban felkészített csapata ellen léptünk pályára. Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt nem tudunk megfelelően készülni, és ez a második félidőben a csapat erején meg is látszott. Ezenkívül súlyos létszámgondokkal is küszködünk, de ennek ellenére is győzelmi szándékkal léptünk pályára. Az igazság az, hogy több lehetősége is volt ellenfelünknek a vezetés megszerzésére, de a mérkőzés végén nekünk volt meccslabdánk.

Kovács Miklós: Az első félidőben nem igazán találtuk a játékunkat. A helyzeteink megvoltak, de szünet után tempót váltottunk. Ebben a játékrészben azt éreztem, kontroll alatt tartjuk a mérkőzést, de csak az egyenlítésig sikerült eljutnunk.

Hajdúsámson TTISZE – Balmazújvárosi FC 5–1 (4–0)

100 néző. Vezette: Vadon T. (Gálfi F., Molnár L.)

Hajdúsámson TTISZE: Nagy P., Kiss R., Balla B., Nagy I. (Szfára F.), Halász Z., Bartha Z., Molnár Á., Szabó B., Papp Á. (Rácz N.), Tövisháti M., Tóth B. (Bordás Á.). Edző: Halász Zoltán

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z., Bóz A., Galla P., Szabó B., Benke N. (Györfi B.), Kerekes B., Nagy L., Csige Zs. (Radócz Sz.), Harangi N. (Kun M.), Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Nagy I., Bartha Z. (2), Szabó B. (2), illetve Fehér Z. Jók: mindenki. Ifi: 0–0

Halász Zoltán: Az elmúlt hetek szenvedése után parádés első félidőt produkáltunk, és ezzel el is döntöttük a 3 pont sorsát. A második játékrészben csökkent a koncentrációnk támadásban, több jó kontralehetőséget szalasztottunk el, de nem lehetünk elégedetlenek, magabiztos győzelmet arattunk. Köszönjük a Tóth családnak a vendéglátást!

Pintér István: Az elő félidőre eldőlt a mérkőzés, a második félidőben tettünk erőfeszítéseket, de csak a szépítésre futotta.

Kabai Meteorit SE – Józsa SE 5–3 (3–3)

50 néző. Vezette: Juhász D. (Szűcs L., Nagy A.)

Kabai Meteorit SE: Molnár T., Ale M. (Szabó J.), Mester M., Plókai G., Kovács M. (Futó D.), Bajnók I. (Makula D.), Domonkos Sz. (Kígyós K.), Tóth P., Tóth Z. (Cseke J.), Bácsi Á., Tóth I. (Szörnyi R.). Edző: Tóth Péter

Józsa SE: Goron B., Berényi O., Papp R., Balogh T., Iványi D. (Gubacs-Wéber Á.), Szentjobbi R., Bardi Á., Csizmadia Cs. (Szabó M.), Sperka L. (Bacskai L.), Hamvas E., Fekete L. (Tóth V.). Edző: Szabó László

Gól: Tóth I., Kovács M. (2), Bajnók I., Sperka L., illetve Csizmadia Cs., Sperka L., Szentjobbi R. Jók: Mindenki

Tóth Péter: Születésnap, névnap, lánykérés, Tibi bácsi meggyógyult, győzelem, sok gól. Azt gondolom, hogy szép legyen a napunk, ettől nem kell több. Gratulálok mindkét csapatnak a közönségszórakoztató játékhoz!

Szabó László: Eddig nem nyilatkozott.

Monostorpályi SE – Hajdúnánás FK 0–1 (0–1)

100 néző. Vezette: Tatár I. (Hajdú I., Pintér Á.)

Monostorpályi SE: Dukát P., Erdős B., Kolompár K., Ménes M., Nemes E., Sólyom M. (Bodnár I.), Rostás G., Bojti Á., Sós D., Bacsó A. (Gyöngy T.), Szilágyi A. (Bodnár L.). Edző: Bereczky Bence

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Bencze D. (Prepuk M.), Bohács B., Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Kiss L.), Lakatos N., Tóth B. (Fodor J.), Papp L. (Uri M.), Vadász L. Edző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs. Ifi: 3–1

Bereczky Bence: Az első 10 perc a miénk volt, aztán átvette a játék irányítását a Nánás, és ugyan a semmiből lőttek gólt, de megérdemelten vezettek a szünetben. A második játékrészben 3 kapufánk volt, többször is a gólvonalon pattogott a labda, de nem sikerült bekotornunk egy gólt, ha holnap reggelig játszunk, akkor se találunk be. Gratulálok a Hajdúnánásnak, mi pedig megyünk tovább, jövő héten javíthatunk!

Daróczi Péter: Igazi rangadót játszottunk ahol „Cinege cipője” eldöntötte a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak, mert nehéz pillanatokban is a helyén volt a szívünk Fortunával kézen fogva. Sok sikert a hazai csapatnak!

Berettyóújfalui SE – Hajdúböszörmény TE 2–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Orosz J.(László J., Karsai B.)

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J. (Nagy R.), Trippon P., Nagy K. (Erdei Sz.), Trencsényi J., Ertsey Zs. (Korcsmáros B.), Ékes G. (Erdei K.), Nagy I. (Szabó G.). Edző: Szitkó Róbert

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B. (Kocsis L.), Bun R., Nagy Z. (Szabó T.), Papp N., Sallai Cs. (Prokisch D.), Gyarmati Z. (Tonhaizer F.), Benke Sz., Pelles D., Komjáti D., Ramos C. (Borbíró D.). Edző: Gyarmati Zoltán

Gól: Ertsey Zs., Nagy K. Jók: mindenki. Ifi: 3–2

Szitkó Róbert: A mély talajon is végig tudtuk irányítani a mérkőzést, és szinte minden párharcból győztesen jöttünk ki. Az ellenfél egy tizenegyest hibázott, de ezen kívül nem volt több kapura lövésük. Az eredménnyel elégedett vagyok, bár a helyzetkihasználásunk még mindig lehetne jobb.

Gyarmati Zoltán: Egy nagyon mély talajú, futballra alkalmatlan pályán kellett játszanunk. Ezen a mérkőzésen az a csapat tudott nyerni, aki a körülményekhez jobban alkalmazkodott. Sajnos a szerencse se állt mellénk, mert büntetőt hibáztunk, ami később megbosszulta magát. A pozitívum, hogy megúsztuk sérülés nélkül a találkozót. Gratulálok a csapatomnak a hozzáálláshoz, és további sok sikert az ellenfélnek!

Nyíradony VVTK – Sárréti DSK 3–2 (0–1)

100 néző. Vezette: Bendik T. (Gulyás S., Kozma M.)

Nyíradony VVTK: Rácz T., Bogár M., Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Tömöri L.), Vass G., Bara M., Bányász A., Kónya M. Edző: Dán Ferenc

Sárréti DSK: Kiss B., Mezei Gy., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B. (Rostás D.), Kiss N., Balás V., Vass Á., István B., Nagy L., Kiss D. Edző: Kiss Csaba

Gól: Gáll F., Bányász A. (2), illetve Mezei Gy., Nagy L. Jók: mindenki. Kiállítva: Kiss B. Ifi: 3–1

Dán Ferenc: Utolsó hazai mérkőzésünkön egyetlen cél volt, hogy valahogy nyerjünk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, mert az Udvari sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helye mutat. A meccs elején minden az ellenfél kedve szerint alakult: rutinos kapusuk van, aki bravúrokra képes, és ezt bizonyította is. A szünetben megbeszéltük, hogy ennél több kell, minél hamarabb gólt kell rúgnunk, hogy visszajöjjünk a mecsbe. A gól jött is! Sikerült fordítanunk, és ha nehezen is, de sikerült megnyerni a mérkőzést. Gratulálok minden egyes játékosomnak az őszi fordulóhoz, amit elterveztünk, azt messzemenőleg teljesítette a csapat. Jelenleg mindenki teszi a dolgát. Köszönet a vezetőknek, a szurkolóknak, hogy mellettünk állnak, ez sokat jelent nekünk. Van még hátra egy mérkőzésünk, amit szeretnénk sikeresen megvívni. Ez nem lesz egyszerű, de a kitűzött célt teljesítettük, és ez a legfontosabb.

Szabó Lajos elnök úr Kiss Csaba helyett: A szezon során a sokadik olyan mérkőzést játszottuk, ahol többre voltunk érdemesek. Igaz, hogy a mai napon a listavezető otthonába látogattunk, de a mérkőzés folyamán nem játszottunk alárendelt szerepet. Az 1-0-os vereség ellenére úgy gondolom, hogy a játékosok ma is megtettek mindent a győzelemért. Az egy pontra minimum ráérdemeltünk volna. Sajnos a bekapott gólunk után a kapusunk hibát követett el. A kapus kiállítása után egyenlőtlenné válltak a feltételek. Büszke vagyok a csapatomra, várjuk az utolsó fordulót, hogy hazai közönség előtt méltóképp tudjunk búcsúzni a félresikerült szezontól. Meggyőződésem, hogy ebben a csapatban sokkal több van, mint a jelenleg elfoglalt hely a tabellán. Tavasszal ezt bizonyítani is fogjuk. Hajrá Udvari! Gratulálok a Nyíradony őszi teljesítményéhez, sok sikert kívánok nekik!