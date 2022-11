Egypontos vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata az NB I./A 7. fordulójából előrehozott bajnokin az MVM-OSE Lions együttese ellen. Az első félidő gyatra védekezése és büntetőzése miatt szinte végig futottak az eredmény után David Dedek tanítványai, de így is sikerült visszajönniük a mérkőzésbe, mely csak az utolsó pillanatokban dőlt el – írja a deac.hu.

A Pakson aratott idegenbeli sikert követően visszatért a debreceniek keretébe Mike Scott, viszont a hajdúsági szimpatizánsok bánatára végül nem tudta vállalni a játékot Djordje Drenovac, aki a héten kézsérülést szenvedett. Nagy iramban kezdődött a találkozó, Calloway agilis játékának hála az OSE vezetett az első percekben, de Gumbs kosaraival hamar fordítottak a hajdúságiak (8-7). A folytatásban átvette az irányítást a vendég együttes, Polyák Lászlóék pedig rendkívül puhán védekeztek, a negyed derekán Ruják triplája után magához is rendelte övéit David Dedek (11-18). Az egyperces szünetet követően az egykori válogatott hátvéd újra betalált kintről, de Mócsán büntetőkből és Garamvölgyi egy hárompontossal azonnal válaszolt, így ötre zárkózott a DEAC. A játékrész hajrájában Tóth Ádámot kellett lecserélni fejsérülés miatt, ennek ellenére sem lassítottak a cívisvárosiak, Kenéz utolsó másodperces hármasával már csak egy volt közte.

A hazaiak fiatal irányítója a második negyed kezdetén is betalált kintről, de sokáig nem örülhetettek a vezetésnek, Illés sorozatban szerzett hét pontja után újra a vendégeknél volt az előny (27-32). A debreceni védelem a folytatásban is hagyott némi kívánnivalót maga után, Gumbs kosarai ellenére is állandósult a vendégek fórja. Ha nem lett volna elég gondja a vendéglátóknak, a büntetők is elkezdtek kimaradni, melyet kegyetlenül megbüntetett az OSE, a félidő utolsó pillanataiban Barnjak hárompontosával kétszámjegyűre hízott a differencia (34-46).

Az öltözőből érthető módon a DEAC játékosai jöttek ki később, a szokásosnál hosszabb eligazítás pedig meg is hozta a gyümölcsét, az első támadásokból Garamvölgyi távolról, Taylor pedig a büntetővonalról volt eredményes. Mucza fújt ébresztőt a vendégeknek egy triplával, ritmusba is jöttek, Calloway hármasát követően pedig kialakult a találkozó addigi legnagyobb különbsége (46-59). Dedek mester váratlan húzásra szánta el magát, magyar pályákon nagyon ritkán látható módon egy alacsony szerkezetű magyar ötöst küldött fel a parkettre, Mócsánék éltek is a lehetőséggel, s egy 12-2-s futással a negyed végére háromra zárkóztak.

A záró etap kezdetén egy véleményes bírói ítéletet követően újra lendületbe jött az OSE, két vendég hárompontosra csak Kenéz ziccere érkezett válaszul, időt is kért a hajdúságiak szakmai stábja (60-67). A folytatásban állandósult az Oroszlány vezetése, ám a hajrához közeledve Mócsán és Garamvölgyi vette kezébe a kezdeményezést, négy perccel a vége előtt kettőre olvadt a piros mezesek fórja (69-71). Dimitrijevics kosarára Polyák válaszolt egy hármassal, majd Krestinin dupláját követően Taylor zsákolt hatalmasat (74-75). Két perccel a vége előtt hiába egyenlített volna Mócsán egy triplával, a játékvezetők érvénytelenítették a kosarat, támadóhibát ítéltek. Taylor csak egy büntetőt dobott be, Krestinin zsákolását követően pedig 38 másodperccel az órán újra látótávolságon kívül került az OSE (75-79). Polyák kettese után Dimitrijevics csak az egyik büntetőjét dobta be, Taylor viszont higgadt maradt a vonalon, így 17.6 másodperccel a vége előtt már csak egy volt közte (79-80). Barnjak ugyan mindkét egypontosát mellédobta, Mócsán kezében maradt a győzelem, utolsó dobásai lejöttek a gyűrűről, így hiába küzdött emberfelettit a Debreceni Egyetem, végül az Oroszlány nyerte meg a mérkőzést.

A tények DEAC – MVM-OSE Lions 79-80 (24-25, 10-21, 24-15, 21-19) DEAC: Scott 8, Gumbs 9/3, POLYÁK 11/3, Gáspár 2, TAYLOR 13 csere: Tóth -, GARAMVÖLGYI 13/9, Kenéz 10/6, Mócsán 13, Balázsi -. Vezetőedző: David Dedek OSE: Ruják 8/3, Szabadfi -, CALLOWAY 24/15, BARNJAK 13/3, Krestinin 9 csere: DIMITRIJEVICS 10, Illés 9/3, Mucza 5/3, Dorogi -, Carev -, Werner 2. Vezetőedző: Simon Petrov David Dedek: Gratulálok az OSE csapatának! Az első félidőben lassan és puhán játszottunk. Az oroszlányiak ezt kihasználva előnyre tettek szert. A harmadik negyedben sikerült növelni az intenzitást. Ezzel szemben végül a negyedik játékrészben két üres dobás is kimaradt. Ilyen sok kihagyott büntetővel nem lehet mérkőzést nyerni, de a vereségünk oka az első félidőben keresendő, hiszen ott alakult ki a hátrányunk, amit nem tudtunk már ledolgozni. Néhány játékos pedig nem érkezett meg fejben, ennek pedig kell, hogy legyen következménye a jövőben. Simon Petrov: Többször megmutattuk idén, hogy tudunk sokkal jobban is játszani, nem vagyok elégedett. A támadások befejezése sokszor pontatlan volt, ennek ellenére a végén sikerült egy ponttal megnyernünk a találkozót. Ma nekünk volt szerencsénk, ugyanis a DEAC-nak két labdája is volt a győzelemhez. Örülök, hogy idegenben sikerült nyernünk, ugyanis ebben a bajnokságban ez nem könnyű feladat.