Először 2021-ben látogattak el Debrecenbe, azzal a céllal, hogy fejlődjenek és tapasztalatot gyűjtsenek, mert a magyar vívósport nemzetközi szinten is nagyon erős. A mostani alkalom tulajdonképpen az egy évvel ezelőtti tábor folytatása, melyre idén 10 versenyző érkezett a kadet, junior korcsoportokból - olvasható a Békessy Béla Vívó Klub közleményében.

Mint írják, a vendégek nagyon jól érzik magukat, elégedettek a körülményekkel, a vívóteremmel és az edzőkkel egyaránt. Az edzés mellett igyekeztek időt szorítani arra is, hogy Debrecent megismerjék. Nagyon tetszik nekik a város, és arra is lehetőségük volt, hogy összekössék a kellemest a hasznossal, így az egyik edzésük alkalmával kipróbálták a nagyerdei futópályát is. A stockholmi klubbal a kapcsolat azért is különleges, mert a Békessy Béla Vívó Klub edzője, Serra Solt, most a svéd klubban dolgozik, mint vezetőedző. Az edzőtábor egy versennyel ér véget a svéd vívók számára. A Békessy és a DSI vívóihoz hasonlóan, a hétvégi kadet junior Magyar Kupán vesznek részt Budapesten, ami szintén jó lehetőség számukra a nemzetközi tapasztalatcserére. Persze nem ez az egyetlen hozadéka az ittlétüknek, hanem nagy élmény volt mind a stockholmi, mind a debreceni vívók számára a közös munka, amely során jó barátságok is születtek.