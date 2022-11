Emlékezetes győzelmet aratott a DVSC az OTP Bank Liga 15. fordulójában, a piros-fehérek a 92. percben szerezték meg a győzelmet a Mezőkövesd ellen a Nagyerdei Stadionban.

A gólszerző Sós Bence elismerte a Haonnak, hatalmas kő esett le a szívéről, amikor látta, hogy a hálóban táncol a labda. – Egygólos meccs volt, szerencsére mi jöttünk ki jól belőle! Elemeztük a Mezőkövesd játékát, az elmúlt öt bajnokijukon nem kaptak ki. Látszott a mérkőzésen is, hogy nagyon masszívak, és elöl is minőségi játékosokkal rendelkeznek. Nagyon örülök, hogy itthon tartottuk a három pontot, külön pozitívum, hogy egymás után kétszer is tudtunk bajnokit nyerni, mert azért nagyon régen fordult ilyen elő.

Bízom benne, hogy ez egy plusz lökést ad a csapatnak.

Hatalmas kő esett le a szívemről, hiszen a mester ezúttal csereként adott nekem bizalmat, és szerettem volna vele élni. Nagyon masszív volt a Mezőkövesd, éreztem is, hogy nehéz rajtuk fogást találni, de azért a 80. perctől látszott, hogy az oldalról érkező beadásaink veszélyt teremtettek a tizenhatoson belül. Próbáltam ott lenni a kapu előtt, és nagyon örülök, hogy a nevemhez fűződik a mindent eldöntő gól – fogalmazott Sós Bence, aki lapunknak felidézte a találatát is. Mint mondta, Dzsudzsák Balázs remekül kanyarította be a labdát az ötösre, Dorian Babunszki jó fejesét bravúrral még védte a kapusuk, de szerencsére jókor volt jó helyen, és a hálóba passzolta a labdát.

– Még most is a hatása alatt vagyok, megvan ahogy az egész stadion felrobban, a játékostársak a nyakamba ugrottak, és ordítva, nevetve ölelkezünk mindenkivel. Nagyon örülök, hogy az utolsó percekben végre nem elhullajtottunk, hanem mi szereztünk pontokat.

A Puskás Akadémia elleni összecsapás is nehéz lesz, kemény küzdelemre számítok, hiszen az elmúlt pár meccsük nem úgy sikerült, ahogy azt ők eltervezték.

Játszottam ott, ismerem Hornyák Zsolt vezetőedzőt, tudom, hazai pályán egy rendkívül kellemetlen ellenfélre lehet számítani, de mi meg remek formában megyünk oda. Két lábbal kell állnunk továbbra is a földön, ha ott is maximálisan odateszi magát mindenki, jó eredménnyel térhetünk vissza Debrecenbe – hangsúlyozta Sós Bence.

A Loki a Puskás Akadémia vendégeként játssza az idei utolsó bajnokiját, a mérkőzést szombaton 14.15-től rendezik a Pancho Arénában.

MSZ