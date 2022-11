Az ob második versenynapján joggal reménykedhettünk, hogy meglesz az első cívisvárosi érem, hiszen Senánszky Petra címvédőként ugrott vízbe a délelőtti programban az előfutamok során. A párizsi kvalifikáció érdekében immár kizárólag a medencés úszásra koncentráló uszonyos úszó világbajnok a legjobb idővel kvalifikálta magát az esti döntőbe (24.76).

Petra a fináléban rátett még egy lapáttal, és magabiztos, erőtől duzzadó úszással, tovább faragva idején szerezte meg újabb bajnoki címét (24.56) a nyíregyházi Sztankovics Anna (25.10) és Ugrai Panna (HÓD Úszó SE 25.31) előtt.

Három további debeceni úszó a „B” döntőkben volt érdekelt. Koch Zita 200 pillangón a nyolcadik, Holoda Péter 50 gyorson első, míg Zombori-Szalontai Ferenc 200 pillangón harmadik, 100 vegyesen pedig az ötödik helyen végzett.

Senánszky Petra a musz.hu oldalnak nyilatkozva elmondta: – A versenyszám előtt eltört az orrcsipeszem – mert egyébként Sarah Sjostrom is ezzel ússza a számait huszonötös medencében –, így egy picit izgultam.

Ez az ob eddig nem úgy megy, ahogy terveztem, de végre sikerült egy aranyérmet nyernem.

Most teljesen átállok a rendes medencés úszásra az olimpia érdekében, és tudtam, hogy egy picit most nehezebben fog menni, mert kizárólag az úszásra koncentrálok – de most új célok vannak, azaz egy nehéz, hosszú útnak vágok neki – nyilatkozta a debreceni klasszis.

HBN